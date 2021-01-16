王浩宇罷免案投票！太陽露臉排隊人龍短不費時...忘口罩多跑一趟

記者沈繼昌／桃園報導

中選會與桃園市選委會辦理第七選區（中壢區）市議員王浩宇罷免案16日投票，出現難得的大太陽，包括自立、莊敬、華勛等藍營選民為主的選區，一早都出現排隊投票選民，但有民眾投票時忘帶身分證或口罩，經選務人員提醒後匆忙趕回家再過來投票，整體而言過程平和，且未傳出違規事件。

▲桃園市議員王浩宇罷免案16日舉行投票，中壢區自立國小投票所狀況平和。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市議員王浩宇罷免案16日舉行投票，中壢區各投票所狀況平和。（圖／記者沈繼昌攝）

罷免案上午8時開始投票，中壢區今天上午艷陽高照，氣溫約18度上下，不少選民一早排隊等候投票，選務人員與警方都在投票所待命，投票過程中，有一些民眾匆忙趕來忘帶身分證或口罩，經選務人員提醒必須配合防疫措施才恍然大悟趕回家拿，也有好心民眾多帶口罩免費提供，進入投票所前，也都必須經過體溫測量與噴灑酒精消毒才能進入投票所。

▲桃園市議員王浩宇罷免案16日舉行投票，中壢區投票所民眾依序投票。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市選委會日前公布中壢選區選舉人數共32萬7758人，依照規定須有選區25%人口投下同意罷免票，且要超過不同意罷免票數，罷免案如果要過關，需要8萬1940張同意罷免票。

桃園市選委會指出，罷免案投票時間從上午8時到下午4時為止隨即開票，預估晚間6時前後可知道結果，但須由中選會在本月22日以前審定罷免投開票結果，22日當日公告最後罷免結果。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。