陸日增本土確診115例　吉林爆「1傳13」無症狀超級傳播者

▲春節前夕，大陸本土疫情復發，並有擴散跡象。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸河北、黑龍江、北京等地本土新冠疫情持續復發！據大陸國家衛健委16日晨通報，15日0時至24時，全國新增確診病例130例，其中本土病例115例，另新增無症狀感染者79例。值得注意的是，原被認定為「傳染力較低」的無症狀感染者，在吉林省出現一天通報「1傳13」的超級傳播情況，讓疫情再度拉響警報。

大陸國家衛健委16日晨通報，1月15日0—24時，31個省（自治區，直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例130例，其中境外輸入病例15例（上海7例，天津3例，四川2例，湖南1例，重慶1例，陝西1例），本土病例115例（河北90例，黑龍江23例，北京2例））；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

▲河北省近日開建方艙醫院，收治新冠病毒感染者。（圖／翻攝新華社）

在大陸官方與確診者分開計算的無症狀感染者方面，該日全大陸新增報告無症狀感染者79例（境外輸入24例），當日轉為確診病例20例（境外輸入3例）。目前，大陸現有確診病例1113例（重症病例38例），累計死亡病例4635例，累計報告確診病例88118例。

為強化疫情防控，自2日起疫情不斷的「重災區」河北省石家莊市，官方於15日宣布，全市繼續居家防疫到1月19日24時。

另一方面，東北疫情呈現擴散趨勢，據吉林省衛健委通報，15日0時至24時，吉林新增13例無症狀感染者，均與1月13日通報的自黑龍江省輸入，編號為3的無症狀感染者有關聯，等於1天傳染13 人，另累計13日至16日，該自黑龍江省輸入的無症狀感染者，已造成32起關聯性疫情。

面對黑龍江省疫情持續，15日，齊齊哈爾市政府發佈公告稱，將開展全域全員核酸檢測，應檢盡檢，不得遺漏；北京方面，新增兩起本土確診，均在順義區與日前確診者有關，另山西省新增一例無症狀感染者，為自河北省輸入病例。

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