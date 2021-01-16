美國務卿打臉中國！曝3大指控：武漢病毒所研究員2019秋天就染疫

▲武漢病毒研究所被指控是洩出新冠病毒的源頭。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織專家現已抵達中國武漢調查新冠疫情起源。對此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）15日再度把矛頭指向中國，直言疫情起源可能與武漢實驗室有關，因為早在2019年秋天，實驗室工作人員就出現與新冠極為類似的染疫案例。

綜合法新社等外媒報導，中方始終宣稱武漢病毒研究所（WIV）無人染疫，世衛專家小組14日抵達中國調查疫情起源，但有2人未通過健康監控程序留在新加坡，最終只有13人來到武漢並展開2週隔離。如今，蓬佩奧透過聲明敦促世衛專家小組，要中國政府給出進一步資訊。

第一，該份聲明指出，「美國有理由相信，武漢病毒研究所數名研究人員，在2019年秋天，也就是第一例確診個案出現之前，就已經生病，且出現的症狀與新冠肺炎、流感相同。」

▲蓬佩奧任期只剩下最後5天，但仍保持抗中立場。（圖／路透）

第二，蓬佩奧也說，武漢病毒研究所過去一直在研究蝙蝠冠狀病毒RaTG13，這與新型冠狀病毒株相似度高達96.2%，且自從新冠疫情爆發以來，該所在RaTG13或其他類似病毒的作業相當不透明，並沒有說明是否透過實驗強化傳染性或致死率。

第三，蓬佩奧表示，儘管武漢病毒研究所以民營實驗室的形象來包裝示人，但它與中國軍方進行秘密合作，包括動物實驗等。

「新冠疫情大流行是可以避免的」，蓬佩奧說，任何負責任的國家都會在疫情爆發初期，就邀請世衛組織調查員協助調查，但中國拒絕包括美國在內等國的援助，同時懲戒試圖提醒全球關注病毒危險性的中國醫師、科學家、記者，「北京政府如今仍持續隱瞞重要訊息，科學家需要這些訊息來保護世界免受新冠病毒的侵害，以及下一個（尚未出現的病毒）。」

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