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北京、大連入境管制加碼　推「14+7+7」隔離監測　

▲▼北京、大興機場 。（圖／記者魏有得攝）

▲北京加碼對入境人員的隔離、健康監測管控時間。圖為疫情期間的北京大興機場，人員辦理登機 。（圖／記者魏有得攝）

記者陳政錄／綜合報導

在本土新冠疫情持續復發，並有蔓延的情勢下，中國大陸加碼對入境人員的隔離時間要求。北京、遼寧大連分別在16、15日宣布，於各省市原有「14+7」基礎上，進一步施行「14+7+7」，總計28天的隔離醫學觀察和健康監測，好「外防輸入、內防反彈。」

據《新華社》報導，北京市新冠肺炎疫情防控工作領導小組第一百次會議指出，要持續加強加強入境進京人員管控，在嚴格落實「14+7」醫學觀察措施基礎上，再增加7天的健康監測。

▲▼北京核酸檢測專區。（圖／記者任以芳攝）

▲疫情期間，大陸官方一方面外防輸入，一方面內防反彈。圖為北京核酸檢測專區。（圖／記者任以芳攝）

該項於16日披露的會議內容稱，當前疫情輸入風險陡增，防控一刻都不能鬆勁，必須繃緊這根弦，緊盯冬春季防控關鍵時期。除增加7天健康監測外，還要加強集中觀察點防疫管理，嚴格封閉管理區域醫學觀察措施，加大人員、環境核酸篩查頻次等。

日前曾爆發冷鏈物流關聯疫情的遼寧省大連市，也於15日宣布，對入境人員實施「14+7+7」，也就是入境人員經過14天集中隔離醫學觀察後，繼續進行7天居家隔離觀察，然後在進入社區後，接續進行7天的社區健康監測。

在健康監測期間內，人員必須配合行蹤追蹤、體溫量測和核酸檢測等，結束後，人員健康碼才會由「黃色」，轉換為「綠色。」

值得注意的是，除北京、大連外，沒有國際交通口岸的黑龍江省大慶市肇州縣為防範他省疫情輸入，14日還發布更為嚴格的「21+7」管控，針對大陸國內不論是從風險地區還是非風險地區，只要是(來)返肇人員，都要進行「21天集中隔離+7天居家隔離」，引發討論；但此舉也讓《新華社》發文點名，不合情理、也不合法理，認為防疫不應該放水，但也沒必要過度加碼。

據大陸國家衛健委16日晨通報，1月15日0—24時，31個省（自治區，直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例130例，其中境外輸入病例15例（上海7例，天津3例，四川2例，湖南1例，重慶1例，陝西1例），本土病例115例（河北90例，黑龍江23例，北京2例））；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

無症狀感染者方面，新增報告79例（境外輸入24例），當日轉為確診病例20例（境外輸入3例）。其中，無症狀感染者有13例在吉林省，都與13日自黑龍江傳入吉林的一無症狀感染者有關，截至目前，該病例已造成32例關聯感染者。

面對此輪本土疫情復發，並有擴散趨勢，大陸國家衛健委主任馬曉偉14日表示，2020年12月以來，北京、四川、遼寧、河北、黑龍江等地相繼發生聚集性疫情，主要有以下特點：一是均為境外輸入、二是波及到農村地區、三是感染人數增長迅速、四是擴散範圍廣、五是處置難度加大。他說，此輪疫情均為境外入境人員或被污染的冷鏈進口物品引發，隔離場所管理不規範、接觸進口冷鏈物品工人防護不到位等是重要原因。

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