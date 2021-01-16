地方亂喊「戰時狀態」　陸官媒批：增加不必要的恐慌

▲河北疫情嚴峻，多地政府都提高警戒。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸多地近日再出現新冠疫情本土病例，許多地方政府都宣布進入「戰時狀態」，但官媒《新華社》旗下《新華每日電訊》16日發文指出，一些城市根本沒有新增病例，距離疫情發生地也很遠，卻濫用「戰時狀態」表述，不只令群眾困惑，也增加不必要的恐慌，影響了正常生產生活，也不利於防疫大局。

文章提到，「戰時狀態」只能用於特別嚴重、緊急、需要高度動員、大規模組織的事態，在疫情防控上，去年武漢保衛戰、湖北保衛戰，可用「戰時狀態」表述，以動員全社會眾志成城抗擊重大疫情。

文章指出，但是當下多點散發和局部集聚性疫情，與當初武漢、湖北不可同日而語，尤其是，經過一年來與新冠病毒的較量，積累了很多成功、成熟的經驗，在黨中央統一部署下，各地履職盡責，完全能夠做到科學防控、精準防控，完全有信心遏制目前多點散發和局部聚集性疫情。即便為了形象表述用「xx保衛戰」，也與「戰時狀態」不可相提並論。

文章強調，正因如此，各地不能隨意宣布進入「戰時狀態」，而且濫用「戰時狀態」，隱患也不少，可能傳遞錯誤的信號，在群眾中製造不必要的恐慌，甚至催生謠言、搶購等失序行為。

文章提到，動不動就喊「戰時狀態」，容易麻痺民眾心理，淡化人們的「備戰」意識，「狼來了」喊多了，哪天「狼」真來了，真的進入較為緊急的狀態，需要與病毒短兵相接時，反而會喪失應有的警覺，關鍵時刻「掉鍊子」，影響抗疫效果。

文章指出，濫用「戰時狀態」表述，也有懶政之嫌，如果缺少應對疫情風險的能力與辦法，不是通過科學措施、細緻工作來紮緊抗疫的籬笆，而是試圖通過簡單的口號、以「最小的代價」來達到最大動員效果，實際上與中央「精準防控」精神相悖，是作風不嚴不實的一種表現。

文章提到，當然，一些地方用「戰時狀態」表述，是想表現出一種積極抗疫的姿態，但是，疫情防控的決心大不大、手段靈不靈，無關口號，關鍵靠實幹，「這些天，有的地方宣布進入『戰時狀態』，火車站、機場防疫卻漏洞百出；有的地方已有群眾議論，覺得『戰時狀態』跟平時似乎沒有什麼區別。」

文章強調，面對冬季新的疫情防控形勢，切勿濫用「戰時狀態」，要按既有制度安排，嚴格依據疫情實情發布防疫等級，落實落細防疫措施，少一些簡單粗暴，多一些及時、準確的信息發布。要實事求是地做好動員工作，比如，提倡就地過春節、非必要不旅行，就是非常精準的動員，人民群眾也積極配合，完全能夠達到引起群眾重視、顧全抗疫大局的效果。

文章還提到，科學防控、精準防控，既不能「重砲打蚊子」，也不能「掃把趕惡狼」，各地防疫等級要與疫情情況匹配，這樣才能真正打好疫情防控阻擊戰。