通過驗車！國民黨「反萊豬戰車」明合法上路　首站地點曝光

▲國民黨反萊豬皮卡車明天合法上路。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨為抵制蔡政府開放萊豬進口，推出「反萊豬」公投，近日已啟動第二階段連署，而國民黨特製「反萊豬皮卡車」，將開赴全台多個連署點進行宣講，然而公路總局則提醒該車加裝豬耳、豬鼻子屬違法改裝，若上路可開罰。對此，國民黨15日指出，今天下午皮卡車已順利通過監理站驗車，首站將開往新竹金山寺、竹蓮寺。

國民黨14日接獲公路總局通知，若駕駛違法改裝的車輛上路，可依法開罰900至1800元後，表示亮相的反萊豬皮卡車僅是展示尚未上路，至於豬耳朵與豬鼻子等裝飾品，於展示時才會加裝，相關申請程序已經在作業中，也希望申請過程不要有相關單位刻意刁難。

對此，國民黨15日在臉書指出，反萊豬皮卡車亮相後歷經風風雨雨，公路總局「特別」關切、檢舉人「有心」告發，讓該輛車一出場就備受關注。但是一切法律程序都已完備，今天下午反萊豬皮卡車就專程前往監理站驗明正身，順利通過驗車、也完成顏色變更的申請程序，拿到全新的行照。

國民黨表示，明天反萊豬皮卡車就要「合法」上路，到新竹金山寺、竹蓮寺與大家見面！也提供大家參觀拍照，請各位好朋友一定要來現場，一起「反萊豬、顧健康」。

關於連署的相關程序，國民黨指出，民眾只要下載國民黨官方APP，即可透過電子地圖查找附近連署點，未來也將專設公投網站，讓民眾查閱連署進度；另若有商家願意共同響應成為友善連署點，亦可向各縣市黨部聯繫加入，擴大拒絕萊豬的力量。

▼國民黨14日亮相反萊豬皮卡車。（資料照／記者徐政璿攝）

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