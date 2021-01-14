農委會遭爆豬標章亂象起源　國民黨：蔡英文、蘇貞昌應道歉

▲左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

有媒體爆料台灣豬標章亂象起因於農委會官員降低申請門檻，僅為了達成農委會主委陳吉仲誇口12萬個店家申請件數的目標。對此，國民黨批評，蔡政府好大喜功，迫使下屬為了逢迎上意，調整申請標準，夾雜國外進口豬肉的商家也能貼台灣豬標章，讓標章沒辨識價值、失去公信力，不是欺騙，什麼是欺騙？蔡政府罔顧國人食安，只會逢迎拍馬、裝虛作假，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌應道歉，負起責任。

國民黨指出，開放萊豬進口後，蔡政府相關配套措施造假、漏洞百出，讓民進黨顯現出「施政無能」的原形；尤其台灣豬標章之亂，更凸顯出民進黨「只會宣傳美化，不會政策擘劃」，農委會降低申請標準求店家加入，東窗事發後卻推給店家負責，完全沒擔當，「先敷衍後塞責」的農委會，根本是蔡政府在萊豬進口政策上「假把關、真公關」的縮影。

適逢蘇貞昌內閣就職兩週年之際，蘇貞昌細數施政政績，國民黨認為，蘇內閣施政的敗績更是不勝枚舉，連台灣豬標章都做不好、人民食安都顧不好，蘇內閣宣稱再多的政績都沒意義，弄虛造假的文宣梗圖並不能美化無能的施政，希望蘇內閣多加把勁，為人民健康把關才是政府最基本的工作。