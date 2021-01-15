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英式戰車「開上邁阿密街頭」鄰居嚇死　美國法律竟然合法！

▲▼一部英式戰車開上美國邁阿密街頭。（圖／翻攝自WPLG Local 10 YouTube）

▲一部英式戰車開上美國邁阿密街頭。（圖／翻攝自WPLG Local 10 YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統交接之際，全國陷入權力真空，佛州邁阿密的一處寧靜社區甚至有戰車開上街頭！讓附近的鄰居全都嚇死了！雖然只是附近住戶開出自己收藏的戰車兜風，不是政府宣布戒嚴或實施軍事鎮壓，但是因為時機敏感，還是引發當地居民議論紛紛。

根據CBSMiami報導，事發地點位在邁阿密戴德郡（Dade County ）棕櫚灣村（Palmetto Bay, FL）影片中可以看到一名黑衣男子，就坐在砲塔上，開著他的戰車四處趴趴走。

CBS 記者指出，這是一部英製戰車，戰車的主人就住在當地的一處豪宅當中，平時幾乎大門深鎖，相關的影片後來在網路社群廣泛轉傳，前往採訪時卻看到保全乘車前往拿取包裹，以及郡警局的警車駛入，按電鈴說明來意，對方卻說明不願談論這件事。

儘管不少鄰居質疑開戰車上街頭是否合法，但是法律規定，只要沒有任何實質武裝，車主就可以將戰車開上街頭，而且只要花個37000英鎊（約新台幣141萬）左右的金額，就可以購得一部附加假砲塔的戰車。

英國每日鏡報從影像研判，這部戰車可能是英式 FV-107 彎刀裝甲偵查車（ FV-107 Scimitar）或FV-101天蠍裝甲偵察車（FV-101 Scorpion）。

當地一位居民表示，「不知道他的目的是想嚇人還是想炫耀，大概只是想炫耀，但我不能贊同這種行為，如果有人發起公投，我會投反對票」。

當地政府接獲民眾投訴以後，已經介入調查戰車的車主除了造成人行道損壞之外，其他的行為是否也符合法規規定，並且釐清損失的金額求償。

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