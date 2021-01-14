「罷免門檻」是當選的5倍　國民黨估拉下王浩宇有3道難關

▲民進黨桃園市議員王浩宇。（圖／ETtoday資料照片）

記者徐政璿／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日將正式投票，國民黨在地立委，為協助民團催票，針對中壢區民發送簡訊，15日晚間則由桃園市黨部出面，在中壢區中正公園舉辦「中壢罷王團結之夜」，立法院黨團總召林為洲、首席副書記長鄭麗文都會到場助講。

桃園市選委會依《公職人員選舉罷免法》公布投票人數，該選舉區有32萬7758人，依規定，同意罷免票數要達25％，且要超過不同意罷免票數，換言之，要有8萬1940張同意罷免票，罷免王浩宇案才會過關。

國民黨評估，罷免王浩宇有3道難關，首先，這次必須達到8.2萬票才能罷免成功，是王浩宇當選票數1萬6292票的5倍之多；第二，寒流來襲恐降低投票率；第三，疫情恐影響投票意願。

國民黨文傳會主委鄭照新表示，罷王是國民黨尊重民意及社會共識，配合及協助公民團體推動，由於王浩宇力挺萊豬、霸凌反萊豬的民眾，國民黨也將此視為反萊豬的第一戰。

國民黨表示，罷王總部15日晚間要以苦行方式繞行市區，國民黨桃園市黨部15日18時30分起也要在中正公園舉辦「中壢罷王團結之夜」，邀民眾共享「霸王餐」，包括在地立委、前立委及議長邱奕勝、議員都會站出來，國民黨革實長羅智強也會到場。

霸王總部14日則是在臉書喊話：「機會只有一次，千萬不要放棄我們寫歷史的使命。」