批楊志良、徐巧芯打亂防疫秩序！　簡舒培怒轟：國民黨們鬧夠了吧

▲簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

前衛生署長楊志良先前說「開除染疫醫師」，慘遭各界撻伐，且事後態度強硬堅持不道歉。對此，民進黨發言人簡舒培今（15）日表示，指揮中心不是配合國民黨、馬英九愛將或扯防疫後腿的政客們刷疫情聲量的，並怒轟「鬧夠了吧」。

簡舒培14日怒批，國民黨籍、馬英九愛將楊志良、徐巧芯根本是「同一款人」，都是見不得台灣好製造混亂、扯防疫後腿增加防疫困難、堅不認錯東拉西扯死鴨子嘴硬。

「指揮中心CDC的工作是擬訂防疫策略、對抗來勢洶洶的武漢肺炎病毒，保護台灣人民。」簡舒培15日又在臉書點名楊志良和徐巧芯，怒批國民黨人要不口出狂言製造防疫混亂，要不就是當柯南公佈確診者足跡，打亂防疫秩序，增加防疫困擾。

針對楊志良要陳時中「好自為之」、徐巧芯揚言不怕指揮中心告她，簡舒培指出，「但全台灣人民都很怕，因為疫情指揮中心是保護台灣人民的，不是配合國民黨、馬英九愛將或扯防疫後腿的政客們刷疫情聲量的！」

最後，她怒轟「鬧夠了吧」，並呼籲國民黨放下政治立場，勇敢的和台灣站在一起對抗新冠肺炎，「這樣很難嗎？」對此，不少網友留言說「人在做，天在看，是非自在人心多言無益」、「不要臉，天下無敵啊～」；但也有人認為「有無雙重標準，各自解讀，重點是有礙防疫嗎」。

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