快訊／關島包機回台居家檢疫男猝逝「新冠檢驗結果陰性」

記者洪巧藍／台北報導

一名73歲周姓男子11日從關島返台在新北市住處進行居家檢疫，14日下午失聯，警方與政府相關人員前往住處查看時，發現他倒臥陽台無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治，採檢送驗新冠肺炎，新北市衛生局傍晚公布檢驗結果陰性。

▲「關島包機」居家檢疫男猝逝！臉朝下倒臥陽台。（圖／記者陳以昇攝）

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據悉，區公所人員13日還有與周男聯繫，不料14日卻遲遲打不通電話，公所確定對方失聯後才報警，到住處發現他身穿便服，臉部朝下倒在廚房旁邊的陽台。遺體目前暫時安置在醫院，待醫護人員確認有無感染新冠肺炎後，才會相驗釐清死因。

莊人祥表示，村里幹事12、13日均與周男聯繫，但對方都未表示身體有異狀，14日聯繫不上到個案，到府探視才發現他已倒臥在地，當下雖即刻送醫，但最後不治。不過，在調閱就醫紀錄後，發現周男本身有慢性病史，死因為何還有待地方衛生局和檢察官進行研判。

新北市衛生局傍晚說明，有關淡水區1/11回台居家檢疫旅客於1/14死亡一案，當日送醫經新冠肺炎採檢，1/15檢驗結果陰性。

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