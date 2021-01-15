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日租套房又有4間收「居家檢疫者」　北市怒：恐交叉感染重罰70萬

▲▼北市觀傳局查出有日租套房業者違法收住居家檢疫者，共計4處、開罰70萬。（圖／北市觀傳局提供）

▲北市觀傳局查出有日租套房業者違法收住居家檢疫者，共計4處、開罰70萬。（圖／北市觀傳局提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情在國際持續延燒，為避免日租套房成為防疫破口，北市去年宣布日租套房不得作為防疫旅館使用，近期再次安排大規模聯合檢查，已針對4處日租套房業者分別開鍘10萬至40萬元不等，總計裁罰70萬。觀傳局呼籲，後續除持續查察開罰外，亦呼籲中央針對反覆收住居家檢疫者的住所訂定罰則，以防堵防疫破口。

為讓居家檢疫者均能返台順利完成居家檢疫，北市府配合中央政策，努力擴增防疫旅館量能，15日已有100家防疫旅館、提供6855間檢疫客房，14日更有限度開放外縣市民眾訂房，目前檢疫量能尚為充足。

據統計，目前每日約有4000人入住防疫旅館，其餘則多住在自宅或親友無償借住的房舍，極少部分則入住疑似日租套房。觀傳局指出，因日租套房為非法旅宿，且多未能依規定消毒清潔、動線混雜，又反覆接待居家檢疫或居家隔離者入住，容易交叉感染、形成病毒傳播溫床，更引發社區居民反彈。

北市府自去年9月起，已由民政局、警察局及觀傳局過濾所有居家檢疫者是否入住日租套房，迄今已裁處4處違規日租套房業者，總金額達70萬元。

過程中，觀傳局也發現有部分公司租用宿舍收住返國員工等特殊案例，或利用市中心大樓因訂餐方便吸引居家檢疫者入住，然其上、下行電梯皆無人管控甚至搭載者爆滿，甚至有公寓宅的居家檢疫者，須至1樓才能取餐的情事。

由於此類垂直運輸難以用手機定位監控，形成居檢者與一般民眾近距離接觸，染疫風險極高。為此，觀傳局亦函請指揮中心研議開罰，以杜絕此類隱身於社區內的居家檢疫宅造成之防疫破口，必須嚴加查察。

觀傳局長劉奕霆強調，非法日租套房容易形成防疫破口，北市府會持續進行稽查及裁罰，決不寬貸；對於反覆收住居家檢疫者的住宅，更希望中央早日訂定罰則。

劉奕霆呼籲，民眾返台可洽北市防疫旅館入住，只要撥打1999洽詢就會有專人服務；另台北市提供市民居家檢疫最高7000元補助金，無論居家檢疫者入住防疫旅館，或居家檢疫者住在家中、家人改住旅館，都可獲得補助。

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