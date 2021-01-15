監察院：丁允恭、Y女屬親密男女朋友關係　不符合權勢性侵

記者林銘翰／台北報導

前總統府發言人丁允恭因身陷桃色風暴請辭獲准，任職高雄市政府新聞局長期間的私德問題也被公開檢視，監察院15日確定彈劾丁允恭。監察委員紀惠容表示，從丁允恭與Y女的對話記錄來看，兩人是關係非常親密的男女朋友，「不是因為工作關係出問題，是親密關係出問題」，因此很難界定為權勢性侵。

丁允恭去年遭週刊爆出，於高雄市新聞局長任內與女記者發生在辦公室內發生性行為，甚至要求墮胎，由於事關公務員清廉形象，監察委員紀惠容、王美玉申請自動調查。對此，紀惠容、王美玉15日下午以「高雄市政府新聞局前局長丁允恭有辱官箴案」為主題，於監察院召開記者會說明。

▲監察院召開「高雄市政府新聞局前局長丁允恭有辱官箴案」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



紀惠容表示，權勢性侵在司法系統確實非常難證明，起訴率、定罪率也都很低，監察院在本案主要聚焦在官箴，儘管Y女曾說感到有一點害怕，但從兩人的對話紀錄來看，確實是非常親密的男女朋友，只是後來因為種種關係出問題，「不是因為工作關係出問題，是親密關係出問題」，因此很難界定是權勢性侵。

王美玉說明，所謂的權勢性侵有幾個要件，不管是有親屬、監護、教養、教育、訓練、救濟、醫療、公務、業務或其他關係，有利用此權勢、機會進行性交，雖經被害人同意，但是就某種程度來講是服從、需求，只要性自主受到壓抑就是權勢性侵。

紀惠容表示，因本案有必要詢問時任高雄市長、監察院長陳菊，經過她與王美玉的詢問，「她說她真的不知道」，陳菊的回答就是她並不知道。王美玉則說，本案的當事人雙方曾經是男女朋友，Y女亦聲稱雙方沒有進行利益交換，因此就過程要件並不符合權勢性侵。

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