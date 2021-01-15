「關島包機回台」居家檢疫男猝逝！　莊人祥：他有慢性病史

記者嚴云岑／台北報導

一名73歲周姓男子11日從關島返台在新北市住處進行居家檢疫，14日下午失聯，警方與政府相關人員前往住處查看時，發現他倒臥陽台無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。指揮中心發言人莊人祥表示，個案過去有慢性病史，送醫當下就採檢送驗，屆時會把檢驗結果提供給地方政府做整體研判。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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據悉，區公所人員13日還有與周男聯繫，不料14日卻遲遲打不通電話，公所確定對方失聯後才報警，到住處發現他身穿便服，臉部朝下倒在廚房旁邊的陽台。遺體目前暫時安置在醫院，待醫護人員確認有無感染新冠肺炎後，才會相驗釐清死因。

莊人祥表示，村里幹事12、13日均與周男聯繫，但對方都未表示身體有異狀，14日聯繫不上到個案，到府探視才發現他已倒臥在地，當下雖即刻送醫，但最後繩不治。不過，在調閱就醫紀錄後，發現周男本身有慢性病史，死因為何還有待地方衛生局和檢察官進行研判。

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