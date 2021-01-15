1人1戶檢疫新制上路！傳「沒訂房違規者」湧國門　指揮中心回應了

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

在國內去年12月30日出現首起英國變種病毒個案，指揮中心即宣布相關境管強化措施，限制非本國籍人士入境等，至於入境旅客檢疫需改為「加強版居家檢疫」，現卻傳出有許多國人未訂好住宿就闖關回國。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，早上10點才有飛機抵台，可能明天才知道是否有違規情況。

今（15）日零時起實施加強版居家檢疫，居家檢疫者須以1人1戶為切結，若無法安排住所且未完成入境檢疫健康申報，最高可依《傳染病防治法》處15萬元罰鍰，並送集中檢疫所。

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莊人祥表示，指揮中心有與民政系統提出「一人一戶」的查核計畫，會由地方政府掛勾，如果有人檢舉或了解到有多人一戶的狀況，就會進行查驗，目前暫定會先致電給居家檢疫的人，再到府進行查驗。

指揮中心8日釋出1500間集中檢疫所做居檢，13日已全數訂滿。醫福會執行長王必勝日前表示，指揮中心最多開放2500間房間供返國民眾居檢，現除了英國外，南非、史瓦帝尼入境也要集中檢疫，加上加強版居家檢疫也開始實施，未安排住所就入境者，將成為「不確定因素」，會盤點違規入境者數量，確定量能充足才陸續釋出餘下1000間。

目前陸續都有返台的人入住集中檢疫所，1/12就開始有人入住，預估1/23、24會是入住高峰，一天大概會有100～200人，推測可能是大家沒辦法請那麼多天假，都比較晚回來，和過年時間比較接近。

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