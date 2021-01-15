連唱三首遭評「感到煎熬」　高嘉瑜：為何總是拿我作文章

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌就任滿2週年，14日晚間宴請民進黨立委餐敘，民進黨立委高嘉瑜在台上連唱三首歌，讓同場的立委林楚茵會後忍不住說，「身為立院張惠妹的我，也為她的勇敢感到煎熬」。對此，高嘉瑜15日受訪時表示，「我覺得唱的應該沒有那麼糟，不知道為什麼他們總是作文章」。

蘇貞昌14日晚間與立法院外交及國防委員會、財政委員會的民進黨立委，在台大國際會議中心舉行餐敘，與會者包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、民進黨立委高嘉瑜、余天、江永昌、林楚茵、邱泰源、何志偉、郭國文、蔡適應、台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐等人。

根據與會立委轉述，高嘉瑜在台上獻唱《煎熬》、《阿嬤的話》與《隱形的翅膀》，而歌手出身的民進黨立委余天還對高嘉瑜點評，說她唱《煎熬》起音太高。高嘉瑜則說，大家都對她的歌聲很有興趣，認為百聞不如一聽，所以才會獻唱招牌歌曲，「很遺憾在院長前面表現不如預期」。

▲民進黨立委林楚茵自稱「立院張惠妹」。（圖／翻攝自Facebook／Michelle Lin）



對此，高嘉瑜15日受訪時表示，在昨天整個吃飯的過程中，話題一直圍繞在她身上打轉，讓自己覺得備受關注，「為了化解在場氣氛的尷尬，只好用招牌歌曲希望讓大家對我有點好感」。

高嘉瑜說，大家都說她唱歌難聽，顯然對她還是有些錯誤的刻板印象，為了讓大家知道自己最近開始脫胎換骨，所以就立刻唱了一首《煎熬》，隨後余天以專業的姿態給予建議，並表示很佩服她在大家面前一直唱歌的勇氣，蘇貞昌則鼓勵余天也獻唱一曲，但遭到余天當場婉拒，「我有點關公面前耍大刀」。

高嘉瑜指出，自己在地方跑基層時，阿公阿嬤很非常喜歡聽她唱歌，「我唱《阿嬤的話》還有阿嬤感動到流眼淚」，她認為自己真的唱得不錯，「我覺得唱的應該沒有那麼糟，不知道為什麼他們總是作文章」。

高嘉瑜強調，其實自己唱歌一直都很好聽，不知道為什麼外界對她有很大的誤解，在基層跑攤時，阿嬤聽得都非常開心，《阿嬤的話》聽了也很感動，「他們就是拿這個開玩笑，但真的是好聽到現場都目瞪口呆」。

高嘉瑜也笑說，自己實在無法跟同場的余天相比，無黨籍立委林昶佐更是得過金曲獎的歌手，「我是因為沒有出唱片」，而自己走的是歌手陳綺貞、王菲、蔡依林、梁靜茹的路線，「林昶佐的歌我無法」。

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