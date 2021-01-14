高嘉瑜又飆高音　林楚茵：身為立院張惠妹的我為她的勇敢感到煎熬

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌就任滿2週年，14日晚間宴請民進黨立委餐敘。被戲稱「港湖胖虎」的民進黨立委高嘉瑜在台上連唱三首歌，民進黨立委林楚茵聽了忍不住說，「身為立院張惠妹的我，也為她的勇敢感到煎熬」。

與會立委轉述，高嘉瑜在台上獻唱《煎熬》、《阿嬤的話》與《隱形的翅膀》，而歌手出身的民進黨立委余天還對高嘉瑜點評，說她唱《煎熬》起音太高。

高嘉瑜則說，大家都對她的歌聲很有興趣，百聞不如一聽，於是獻唱招牌歌手，《煎熬》、《隱形的翅膀》、《阿嬤的話》，但最近唱歌次數太多，喉嚨有點受傷，「很遺憾在院長前面表現不如預期」。

▲林楚茵。（資料照／記者屠惠剛攝）

對於高嘉瑜獻唱，林楚茵在個人臉書說，「面對余天與Freddy，也能連唱三首歌！就算高音飆不上去也不在乎，即使身為立院張惠妹的我，也為她的勇敢感到煎熬」。

貼文一出後，有人留言「敢在天哥面前唱歌真是有勇氣」，林楚茵說「她下次應該會唱勇氣」；還有人留言要高嘉瑜閉嘴，林楚茵則說「她下次第一首應該唱勇氣」。

▲林楚茵自稱立院張惠妹。（圖／翻攝自Facebook／Michelle Lin）

根據行政院規劃，蘇貞昌按慣例在每個會期後宴請民進黨立委，這次餐敘分6個梯次，14日是宴請財政與國防外交委員會立委，18日宴請教育委員會立委、21日宴請交通委員會與司法法制委員會立委；以及22日宴請衛環委員會立委。

蘇貞昌14日晚間與立法院外交及國防委員會、財政委員會的民進黨立委，在台大國際會議中心舉行餐敘，與會者包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、民進黨立委高嘉瑜、余天、江永昌、林楚茵、邱泰源、何志偉、郭國文、蔡適應、台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐等人。