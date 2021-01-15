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蘇貞昌恐下台？ 　游盈隆：8月萊豬公投過關「他勢必走人」

▲行政院長蘇貞昌品嚐台灣豬餐點。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌上任已滿2周年，但民調支持度再日前出現死亡交叉，先前也不斷傳出換閣聲浪。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，總統蔡英文雖然不喜歡蘇貞昌，但現階段能夠穩住陣腳，接下來就是看能不能挺住萊豬風暴，否則8月的萊豬公投如果過關的話，就勢必會下台。

游盈隆15日接受電台《千秋萬事》訪問表示，蔡英文跟蘇貞昌是完全不同的兩個人，個性有很大的差異，所以蔡英文不可能在正常的狀況下，去任命蘇貞昌當院長，但是因為2018地方選舉的震撼太大，所以蔡英文為了自救，把蘇貞昌請出來力挽狂瀾。

游盈隆說，以蘇貞昌的個性可鎮的住黨內，當時也沒有料到他的團隊表現還不錯，打贏2020總統大選，有挺過新冠肺炎疫情，一路走來相當平穩。

對於外界一直傳出換閣聲浪，游盈隆認為，如果現在出現一個能讓蔡英文信賴的人，蘇貞昌早就被換掉了，但現在沒有這樣的人，所以蘇貞昌繼續留任。

至於，「蔡蘇體制」何時才會結束？游盈隆分析，蘇貞昌如果能挺住萊豬風暴，順利解決，那他就可以一路邁向總統大位，這也不是不可能，不過現在看來蘇還沒有脫離萊豬風暴，若今年8月萊豬公投過關「他勢必走人」，後續還有得看。

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