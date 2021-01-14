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台灣金控編列預算支應紅十字會費　林楚茵提案全數刪除

▲▼中華民國紅十字會,戲水,夏天,玩水,水上救生,危險水域,防災救溺。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國紅十字會。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林楚茵14日提案，質疑國營事業台灣金控和台灣菸酒公司預算案，編列紅十字會總會團體會員會費，立法院財政委員會對此雖然未刪預算，但仍作成主決議，要求台灣金控和台灣菸酒公司提書面報告。

立法院財政委員會14日審查「中華民國110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於中國輸出入銀行、台灣金融控股股份有限公司（含台灣銀行股份有限公司、台銀人壽保險股份有限公司、台銀綜合證券股份有限公司）、台灣土地銀行股份有限公司、財政部印刷廠、台灣菸酒股份有限公司」。

林楚茵質疑，台灣金控今年度預算案於「會費」項目編列新台幣5000元，支應「中華民國紅十字總會團體會員會費」，與台灣金控無業務關聯及必要性，她提案主張全數刪除。

▲立法院財政等聯席委員會審查 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」,林楚茵。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者李毓康攝）

林楚茵表示，今天財政委員會在審查財政部、金管會的營業基金時，她提案刪除台灣金控（台銀）的「中華民國紅十字會」團體會費，因為乍看之下很難理解為何金融控股公司有必要加入紅十字會。

林楚茵認為，或許是這筆會費只有5千元，所以審查前從未有任何單位派員向她報告說明，審查時更表示這筆會費是「因循往例」編列，不過反正數目很小，要減列也行，這種因循苟且的態度，就算身為執政黨委員也很難包容。

她強調，立法委員藉由預算提案行使立法委員監督行政單位的權力，提醒公營事業體參加公益性團體不能因循往例、不加思索地每年重覆，而是需要經過審議、檢討過後才得以做出決定。

在台灣全國性公益團體不下100個，之所以完全不能接受行政單位或公股公司用「因循往例」這種理由答覆說明，除了不能苟同數額小就可以敷衍了事、迴避審查，更重要的是公家的預算每一分錢都要花在刀口上，「誰不樂見公營單位協助公益團體」，然而一個有效、溫暖且具備永續原則的支持協助，是要經過定期檢討，仔細評估才能達成，不是依循「行之有年」的態度來實踐，且須避免民眾懷疑是不是獨厚特定組織。

林楚茵說，雖然5千元在台銀的預算數比起來是相當微小，但絕對不能因為數目小而不討論、不監督，「中華民國紅十字會」從以前便爭議不斷，在用人及經費使用方面都有許多不良紀錄，例如1991年時被踢爆將經費拿去吃飯做公關、2005年被爆料員工可抽取15％募款佣金，2011年日本311震災時甚至發生募得17億且號稱轉贈零時差，到了月底卻只撥款4億。

林楚茵強調，這些事件也常留在台灣人民心中，更導致該會在2017年初中國九寨溝震災募款只募得1千元，這是何等難堪？台灣的公營事業體或八大行庫，有必要選擇這樣子的團體做公益協助嗎？

最後，在經過短暫休息協商，林楚茵同意先將預算提案改成主決議，請台銀就加入「中華民國紅十字會」提出書面報告，會後也將繼續調查是否其他單位有一樣的情形，因為在審查央行預算時，央行同樣編列「紅十字會會員費」這個項目。

對此，她表示，身為財政委員會委員，會秉持理性、客觀的態度地持續追蹤行政機關，監督各公家單位如何妥當、適切且公平地參與公益團體，絕對不能縱容行政單位因循苟且地編列預算，畢竟若以這種態度編列預算，10個、20個單位仍會造成國家財政負擔，所以不會將目標限縮在財政機關，而是全面檢視各部會及其附屬機關。

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關鍵字：

林楚茵紅十字會國營事業

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