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陸疫苗爭議／副作用達73種？　國藥集團：未有嚴重不良反應報告

記者蔡儀潔／綜合報導

先前傳出「國藥的滅活COVID-19疫苗恐成為全球最不安全的」，副作用多達73種，包括味覺喪失、視力減退、尿失禁等。對此，國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨指出，目前接種超過1000萬劑，未接到新冠疫苗嚴重不良反應報告。

▲▼ 中國「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 中國「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨。（圖／中央紀委國家監委網站）

▲國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨。（圖／中央紀委國家監委網站）

據中央紀委國家監委網站消息，劉敬楨受訪指出，國藥集團中國生物在國內Ⅰ、Ⅱ期臨床研究和海外Ⅲ期臨床研究中都進行了抗體的持久性觀察。根據新冠滅活疫苗Ⅰ、Ⅱ期臨床研究，6個月以上觀察數據顯示，抗體仍維持在較高水準上。

劉敬楨稱，目前國藥集團中國生物的新冠疫苗已接種1000多萬劑，未接到嚴重不良反應報告，「我們監測到的新冠疫苗接種反應以局部反應為主，主要是接種部位疼痛。全身反應主要包括頭痛、肌痛和發熱等。」

他進一步指出，有些反應其實並不是疫苗所導致的，如受種者正處於某種疾病的潛伏期或前驅期，存在尚未發現的基礎疾病，接種後巧合發病，這與疫苗本身無關。

▲▼ 中國國藥集團（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲國藥集團到2020年年底生產近1億劑新冠疫苗，預計今年產能可達到10億劑以上。（圖／達志影像／美聯社）

劉敬楨認為，預防接種是控制乃至消滅傳染病的最有效、最經濟、最便捷的公共衛生干預措施，它帶來的利益遠大於風險，要正確看待其不良反應，即使有可能會發生不良反應，也不能以偏概全、因噎廢食，因為疫苗接種率一旦下降，將導致疾病暴發。

產能部分，國藥集團分別在北京和武漢建成高等級生物安全生產廠房，已投入規模化生產，到2020年年底生產近1億劑，預計今年產能可達到10億劑以上，且為了保障疫苗生產、運輸、注射到人體的全過程安全，每一支疫苗都有一個識別碼，疫苗的製造過程、疫苗打給誰了都能查得出來。

▲▼輝瑞疫苗（Pfizer）。（圖／路透）

▲輝瑞疫苗（Pfizer）。（圖／路透）

劉敬楨也談到國藥集團疫苗的優勢，稱長期的研究與大規模臨床使用驗證，滅活疫苗是非常安全、有效的，截至目前，全球範圍內成功上市的大部分是滅活疫苗產品，美國輝瑞疫苗和美國Moderna疫苗是mRNA疫苗，是一個創新性技術路線，這些疫苗沒有經過大規模的人群和商業化使用。

據他介紹，從設計機理上講，中國生物的疫苗是全病毒滅活的，mRNA疫苗是把人體作為一個疫苗工廠，在細胞質內通過翻譯抗原再刺激機體產生抗體，也產生一些細胞免疫。

國藥集團中國生物新冠滅活疫苗的另一個顯著優勢，是儲運的便捷性，僅需要2~8℃的環境即可，沒有什麼特殊、苛刻的要求。疫苗的冷鏈儲運條件符合大多數國家的國情，大大降低了儲運的成本。

繼在阿聯酋、巴林兩國正式批准註冊上市後，國藥集團新冠疫苗2020年12月30日經大陸國家藥監局批准附條件上市，此前中國大陸、阿聯酋、巴林、埃及、約旦5國政府，相繼批准該疫苗緊急使用。此外，有10多個國家元首和政府首腦接種了國藥集團中國生物的新冠疫苗，目前已有50多個國家提出購買需求。

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