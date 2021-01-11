消防正妹找乾爹！「原創猛男」哀嘆：跨年刺骨找乾媽沒人理

▲台中市消防隊員許書旭跨年夜拍下求找乾媽照片，宣導預防一氧化碳中毒。（圖／許書旭提供）

記者李忠憲／台中報導

新北市正妹消防員到捷運站舉牌「求找乾爹」，實為寒流來襲預防一氧化碳中毒宣傳手法，引發網友熱議。台中市消防員許書旭11日跳出來說，他在跨年夜低溫就拍下「求找乾媽」類似宣傳照，「新北市學我，我的卻十多天沒人理！」但他也認為，大家都是宣導消防安全，有達到效果最重要！

近日有名短Ｔ正妹在新北市捷運站附近舉牌，蹲坐在捷運門口，手舉紙板上面寫「求找乾爹」。原來這是新北市消防局第四大隊的宣傳手法，該名正妹更是名消防員。由於近日寒流來襲，她才利用這樣的手法，跟民眾宣導如使用煤油暖氣爐、洗澡時，要保持室內通風，窗戶要打開，以避免一氧化碳中毒。

▲正妹冷風中舉牌求乾爹，原來是女消防員宣導消防安全手法。（圖／新北消防四大隊）

照片一出引發熱議，有人認為宣傳是好事，但如此根本是物化女性，會讓重點失焦；有人則認為，有引發熱烈討論，顯示宣傳效果已經達到，是很棒的手法。

台中市消防局水湳消防隊隊員，曾扮演「海嘯法師」笑翻網友的許書旭，今天則跳出來說，他在去年12月31日跨年夜，冒著才7、8度低溫，就拍下一系列的「求找乾媽」紙板宣傳照片放上臉書。紙板寫著「不用有錢幫我開窗就好，我家熱水器不通風又沒強制排氣，希望你是我生命中的救星。附註:我不想洗澡了！天氣嚴寒~消防『萌』男提醒您！」放上臉書至今卻只有300多人按讚，7人分享。

▲▼許書旭穿背心在跨年寒夜拍求找乾媽照，煞費苦心。（圖／許書旭提供）

他表示，新北市消防應該是看到他的PO文照片，將創意拿去換成女消防員拍照宣傳。雖然引發部分網友認為物化女性的批評，但他認為，消防安全宣導原本就不討喜，除非搭上時事或有趣的梗，才比較有機會吸睛。他才會想搭著日前正妹在西門町舉牌徵男友事件，如法炮製。

許書旭說，他相信新北市消防也是有這樣想法，才會找女隊員拍攝，會更吸睛。可能是因為公部門的刻板印象本來就保守，外界才會有這樣的聲音。他覺得創意與民眾觀感是雙面刃，在發想時應該更小心謹慎，才不會因為風向吹歪，讓宣導扣分。

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