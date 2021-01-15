染疫醫師遭謾罵！機師工會籲「停止獵巫」：對無力感感同身受

▲指揮中心日前公布兩例本土案例。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

我國日前出現兩例本土新冠肺炎確診案例，其中一名為北部某醫院醫師，在為病人插管時不慎染疫。機師工會呼籲「停止獵巫」，醫師與機師一樣，身處疫情風險最前線，對於此次醫護人員在面對到指責、甚至遭獵巫時的那種無力、苦楚乃至於沮喪心情，格外感同身受。

機師工會表示，醫師不慎染疫後，與過往每次傳出本土病例時類似，網路上依然難以避免出現不少恐慌、指責、甚至對醫護人員獵巫的言論。

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機師工會指出，機師與醫師一樣，工作環境染疫風險極高，但為維繫國家與社會國際運輸必要服務與需求，仍需頻繁出入往返疫情重災區歐美等國，因此對於醫師的處境相當感同身受。

▲受紐西蘭籍機師染疫影響，日前社會上出現對機師不滿的言論。（示意圖非當事人／翻攝自長榮航空粉專）

機師工會表示，在沒有傳出紐西蘭藉機師染疫的案例前，臺灣社會或許也沒有機會理解到，為維繫國家與社會對重要貨物物資以及人員的國際運輸需求，航空公司飛航機組員們，必須有多頻繁地冒著染疫風險，穿梭往來於世界疫情最嚴重的國家之間。

正因處於如此高風險卻又不得不執勤的狀態，絕大多數機組人員，在執勤中每一個防疫環節才更加小心謹慎，否則倘若因任何疏失而染疫，最易遭波及而傳染的，無疑將是自己親愛的家人。

機師工會表示，對於此次醫護人員在面對到指責、甚至遭獵巫時的那種無力、苦楚乃至於沮喪心情，格外感同身受，並呼籲社會務必試著理解並體諒第一線醫療從業人員，在疫情下每天所面對到的風險與辛苦，給予臺灣基層醫護人員最直接的支持與鼓勵。