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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻搶先談確診　他曝「最奇怪的事」嗆陳時中：不斷製造恐慌

記者陳俊宏／綜合報導

資深媒體人周玉蔻搶在中央流行疫情指揮中心說明疫情之前，透露北部醫院的確診案例情況如何。指揮官陳時中被問到此舉有無違法，他表示若有錯誤會要求更正。對此，資深媒體人謝寒冰舉之前例子，認為陳時中「落差多大啊」；指揮中心對疫情應全程透明，「現在是一個資訊爆炸的社會，你以為你不講，大家就不知道？」他也認為，指揮中心不斷製造恐慌、自欺欺人。

▲▼0112疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲陳時中12日公布台灣出現兩例本土病例。（圖／指揮中心提供）

12日上午8時多，周玉蔻就在廣播上大談北部醫院傳出疫情，她說，相關人士提供的訊息顯示出，不會非常嚴重，這是一個可控制的狀況，「這位醫生他在治療病患，進行插管情況之下，使得他似乎是被噴濺。」她說，詳情要由指揮官陳時中說明。

在當天下午2時20分的記者會上，陳時中公布國內出現2例本土病例，為北部某醫院醫師以及其護理師女友。專案諮詢小組召集人張上淳表示，確診醫師協助照顧加護病房隔離重症病人，且多次進出，不是僅有一次插管接觸，但目前還無法確認哪一環節出問題。

▼陳時中曾上過周玉蔻的廣播節目。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

▲▼陳時中上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》。（圖／記者呂佳賢攝）

張上淳說，該醫院插管時有麻醉專科醫師執行，確診醫師僅在旁邊幫忙協助，且有全套防護裝備下進行，並不擔心是他在執行插管動作當中的問題，基本上只要做的動作正確都沒有問題。

陳時中被媒體問到周玉蔻在公開節目上透露相關疫情資訊，是否違反相關法條？對此，他回應，對發表的言論到底正確與否，「我們都予以監控，若有錯誤訊息會予以更正。」

而TVBS《新聞大白話》政論節目也討論到疫情問題，主持人引用一名網友的留言，該網友寫道，「爆發感染第一時間不是跟全國人民說明，而是先通知企業及某些特定單位，造成人民互相猜忌跟發假消息。如果在第一時間跟人民說明，是不是就沒有猜疑跟發假消息的問題，人心就不會恐慌。」

對此，謝寒冰在節目上說，現在看來政府第一時間通知的不是什麼特定企業，他覺得很多企業是12日一早才被通知，第一時間通知的好像是媒體人，或某些跟他們比較親近的報紙或媒體。謝講完忍不住大笑。

▼12日新增2本土、2境外確診。（圖／指揮中心提供）

疫情。（圖／指揮中心）

謝寒冰指出，其實他們做過記者都知道，「顯然你們裡頭有人刻意要把消息放出來」，只是為什麼要放、什麼目的，「這是你們自己的政治手腕，我不去管」，可是問題是你們這樣反而不斷在製造恐慌。

「但是我今天覺得最奇怪的一件事情是」，謝寒冰表示，過去很多媒體報導疫情，只要稍微超前一點，馬上就被陳時中恐嚇說要開罰；可是今天其他人去報的時候，陳卻說「如果有錯誤會要求它更正」，落差多大啊。

謝寒冰說，他完全反對開罰，而是指揮中心一開始就全程透明，「你有多少證據，進展到什麼步驟，你就和盤托出告訴大家，這樣就沒有恐慌。現在是一個資訊爆炸的社會，你以為你不講，大家就不知道？」

謝寒冰還舉之前某學生確診為例，「上次說學校、學生不能講，結果全世界都知道是哪個學校，甚至連學生叫什麼名字都知道，所以你搞這種東西到底在幹嘛？在自欺欺人嘛！」

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