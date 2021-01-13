「北部醫師、女友染疫」　台大醫預言成真：一次可能出現十幾例

記者黃翊婷／綜合報導

台灣出現首例醫師（案838）感染新冠肺炎，並傳染給同院護理師女友（案839）。而在去年10月間，台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民曾表示，入冬可能會發生院內感染，恐怕一次就會增加十多個病例，沒想到「預言」真的成真。

▲黃立民曾預測秋冬疫情可能會再度爆發。（圖／記者林敬旻攝）

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中央流行疫情指揮中心12日公布新增2例本土確診，分別為在北部某醫院任職的醫師案838，以及同院護理師女友案839。案838在4日、5日間協助新冠重症病患進行插管等作業，8日卻陸續出現咳嗽、發燒症狀，直到11日檢出陽性，確診染疫。

其實，台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民去年10月間談及國內疫情，曾表示「國內一定有病毒，且百密總有一疏」，秋冬疫情一定會爆發，因為新冠病毒最活躍的溫度為4至20度，「越接近活得越開心」，就看是社區還是哪間醫院先爆發，而且如果發生院內感染，一次可能就是十幾個病例。不過，他也提到，秋冬大爆發的前提是大家開始對嚴格管制措施感到反彈，除非疫苗問世才有望解決問題。

▲莊人祥認為只要民眾戴好口罩、做好個人防疫，還是可以杜絕病毒傳播。（圖／記者李毓康攝）

此外，指揮中心發言人莊人祥當時也曾回應黃立民的預測，他認同疫情的確有可能在秋冬捲土重來，院內感染是「最壞的預測」，畢竟新冠病毒非常難纏，特性是發病前2天就具有傳染力，發病前後傳染風險最高，但過了7至10日就幾乎不具傳染力。

莊人祥解釋，驗出病毒陽性不代表具有傳染力，要防止秋冬疫情爆發，還是要先做好防疫新生活，也就是遵守社交距離、戴口罩，尤其在新冠肺炎疫情爆發後，口罩已成為國人的基本防護，若民眾有好好戴口罩，就算有一隻病毒不小心進到醫院或社區，還是可以杜絕傳播。