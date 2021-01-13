封院會讓醫護崩盤　張上淳曝「關鍵原因」：這和封城不一樣

記者黃翊婷／綜合報導

北部某醫院醫師（案838）與護理師女友（案839）確診染疫，是國內首起醫師染疫事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日宣布實施「6大措施」管制，但不會封院。指揮中心專家小組召集人張上淳也曾提到，封院和封城是不一樣的，這麼做可能會讓醫護人員感到畏懼、情緒崩潰，進而造成照護崩盤。

▲張上淳。（圖／記者許展溢攝）

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中央流行疫情指揮中心12日公布新增2例本土確診，分別為在北部某醫院任職的醫師案838，以及同院護理師女友案839。據了解，案838在4日、5日間曾協助新冠重症病患進行插管等作業，8日陸續出現咳嗽、發燒症狀，直到11日檢出陽性，確診染疫。

陳時中坦言，很遺憾發生院內感染情況，為防止院內感染擴散，已先行將相關人員匡列及採驗，並採取6大措施，包括「住院病人只出不進」、「39名醫護相關接觸人員匡列居家隔離」、「門急診照常，取消所有探病」、「陪病限1人並採實名制」、「移動相關病患至單人病室，隔離觀察14天」、「全院員工於3天後，再次安排採檢」，請民眾及院方配合。

▲全球新冠肺炎疫情仍很嚴峻。（圖／路透社）

由於事發醫院目前僅封鎖2層樓，不封院，一度掀起各界正反意見討論。其實，指揮中心專家小組召集人張上淳曾在《聯合新聞網》專訪中談到，的確無法保證台灣不會發生大型院內群聚感染，但可以確定不會封院，因為封院和封城不一樣，這麼做會讓醫護人員感到畏懼，甚至情緒崩潰，進而導致支撐醫院的照護崩盤，假如日後真的發生嚴重院內感染，可以先將住院病患安置於指定區域進行採檢，醫護人員也要隔離檢驗，只是該醫院不能再繼續收治確診者。

此外，這次國內出現首例醫謢人員確診染疫，也讓許多人想起17年前的SARS和平醫院封院事件。指揮中心發言人莊人祥表示，SARS和平醫院封院時曾公布感染源為曹姓婦人，這件事從此跟著她一輩子，這次之所以不公布確診醫師照護的個案身分，主要是因為目前還無法確認有沒有其他感染源，不過，現階段已經匡列接觸者共464人，採檢結果均為陰性，另外還有56名社區接觸者，已採檢14人，其餘42人仍在採檢當中。