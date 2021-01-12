旅遊平台熱搜冠軍！民宿業尾牙　徐榛蔚：打造數位觀光領頭羊

▲花蓮縣長徐榛蔚參加民宿協會年終尾牙聯歡餐會時表示，要打造花蓮為全國數位觀光產業領頭羊。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣民宿協會12日在理想大地渡假飯店舉辦歲末年終尾牙聯歡餐會，花蓮縣長徐榛蔚在縣府觀光處代理處長張志翔陪同下出席，與花蓮在地民宿業者同歡，並鼓勵全國友人安排假期旅遊行程，來花蓮感受「慢．精品．花蓮」！

縣長徐榛蔚致詞提到，花蓮縣的民宿是全國最多、最優質、最有特色、服務也最好的民宿，感謝所有花蓮縣民宿協會的夥伴，團結合作把觀光人潮、錢潮都帶來花蓮。徐縣長說，在去年上半年受到新冠肺炎疫情影響，花蓮縣的民宿業者不僅配合中央防疫政策，做好各項防疫工作之外，更配合中央及地方政府學習數位行銷、數位轉型等增能培力課程，提升花蓮縣觀光產業數位知能，讓花蓮縣成為數位轉型領頭羊。

花蓮縣政府在去年推出「淨」、「靜」、「境」、「勁」、「靚」，代表擁有純淨的空氣、讓人靜心的風景、宛如桃花源般美好的意境、成為有機首都的衝勁及花蓮之美的靚，徐縣長說，花蓮是台灣福爾摩沙之島最美麗的花園，是世界上難得可以十分鐘上山、十分鐘下海的城市，綿延的海岸線更是吸引國際旅人來到台灣、進入花蓮的美好觀光資源，尤其在去年下半年度，國際旅遊平台Agoda網站公布「全球10大熱搜旅遊景點」，花蓮縣一舉衝上全球熱搜冠軍！

「邁向『慢．精品．花蓮』！」，徐榛蔚接續提到，今年年延續去年「淨」、「靜」、「境」、「勁」、「靚」核心價值之下推出「慢．精品．花蓮」，希望全國旅人都能夠來到花蓮，慢慢享受花蓮一切的美好，可以到部落、到農村，走進山裡面的小徑、甚至到海上體驗獨木舟，還有欣賞漫天的星空，歡迎大家趁著周末假期，以及即將迎來的春節假期，帶著家人、朋友安排行程來花蓮旅遊，相信花蓮之美會帶給大家最棒的旅遊體驗！

►我沒有遲到，是時間遲到了！