口罩大廠華新年終上看4月　中衛不證實「加碼」：除夕前公布

▲帶領時尚的中衛口罩，與知名國際品牌推出聯名款。（圖／記者王則絲攝）

記者李忠憲／彰化報導

國際新冠肺炎疫情威脅未減，讓口罩需求量爆發，知名口罩大廠華新醫材今年年終獎金上看4個月，至於秒殺品牌中衛醫材今年年終到底是多少，也備受外界矚目。中衛對於是否加年終低調未證實，只說往年都是1至2個月，除夕前會正式公布。

2019年底首度發現的新冠肺炎，2020年疫情大爆發，日前又出現高感染力的英國、南非變種病毒，讓世界疫情雪上加霜。台灣因防疫政策得宜，除有少數本土病例外，並無社區感染狀況。國內原本一罩難求，至今卻變成民眾爭相購買特殊顏色或圖案的彩色口罩。

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口罩龍頭大廠也是國家隊元老的華新醫材，交給政府達億片，營收也破10億元。8日舉辦尾牙宴時，董事長鄭永金當場宣布，將發出最多4個月的年終作為獎勵。

▲中衛去年底推出的聖誕口罩。（圖／CSD中衛提供）

同在彰化的中衛醫材，因每推出必賣完，帶領口罩時尚流行趨勢，更是眾人公認很難買到的口罩。外界紛紛猜測，中未是否會跟進華新，將年終獎金加碼，犒賞員工。

中衛公關表示，往年公司發年終獎金都是1至2個月，每年都會舉辦春酒，沒有尾牙。至於年終是否要加碼，目前並不清楚，除夕前就會公布並發給員工。

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