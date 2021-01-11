喝湯「整隻死老鼠」炸出！她吃一半了：以為魷魚…餐點畫面太衝擊

▲女大生吃外送餐點，吃出完整一隻老鼠。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

點外送踩雷店家竟不認帳！甘肅蘭州一劉姓男子氣憤控訴，日前自己女友點外送竟吃出一隻死老鼠，而且是吃到一半才浮出。沒想到，店家事後根本不認帳，甚至諷刺稱「老鼠哪裡來的也說不好」。據悉，該店在平台上惡評連連，有顧客還曾吃出過頭髮、蒼蠅等。

劉男表示，此事發生於1月7日，當天女友跟室友一起點了一份外送。據了解，在此之前女友沒吃過這家的東西，當天她看這家名叫「大牌冒菜」的店在平台「餓了麼」挺受歡迎，就想試試。

劉男透露，東西到了以後女友及室友一起吃了一會，沒想到突然先看見一條奇怪的尾巴，開始還以為那是魷魚，後來夾起來準備吃的時候才發現這是一隻死老鼠。當時她嚇壞了，和舍友一起連忙跑到廁所狂嘔吐。

▲女大生還吃進去了一半。（圖／翻攝自微博）

二人事後生理方面沒出現什麼不適，但心理真的受到很大的影響。現在，劉男女友連飯都吃不下，一看見圓形的碗就會想到當天的情形，然後開始噁心乾嘔。

事發後店家表示，之前從沒出現過這種情況，而且店內的攝影機畫面顯示也沒有異常，「老鼠從哪來的也說不好。」

之後，劉男搜尋這家店的評論表示，在此之前就有顧客反映吃出過頭髮、蒼蠅等。對此，員工表示，目前該店已停業，店主正在接受市場監管局調查。

目前，雙方仍在進一步協商中。