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疫情衝擊突破困境！花蓮財政開源奪非六都冠軍　獲獎勵金1900萬

▲花蓮在縣長徐榛蔚帶領下，在全國財政開源績效考核勇奪非六都冠軍。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

花蓮在縣長徐榛蔚帶領下，全國財政開源績效考核勇奪非六都冠軍。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

受新冠肺炎重大衝擊，去年度中央減撥各縣市統籌分配稅款，其中花蓮縣也減撥約1.59億元。但是花蓮縣突破困境、施政榮譽榜再添一筆，在中央例行性對地方政府計畫及預算考核中，在開源績效考核，花蓮去年以86.4分的佳績名列縣市層級中第1名，全國第4名（前3名均為直轄市），額外獲得考核獎勵金1900萬餘元挹注，花蓮施政成績亮眼，備受肯定。

縣府財政處表示，感謝中央政府肯定縣府及地方稅務局同仁為財政績效的付出，縣府會持續開源節流，秉持將錢用在刀口上的原則，為縣民造福。

財政處指出，自縣長徐榛蔚上任以來，帶領縣府團隊開源節流、嚴守財政紀律，並落實各項基礎建設，109年會計年度終了，許多計畫項目都陸續在辦理結算，縣庫即將進入付款高峰期，庫款資金近期都已調度到位，包含春節年終獎金在內的各項大筆支出，縣庫支付均無虞。

去年受COVID-19新冠肺炎疫情影響，中央稅收未如預期，財政部因此調減撥付各地方政府普通統籌分配稅款約102.75億元，其中減撥花蓮縣政府約1.59億元。財政處指出，中央統籌分配稅款過去鮮有減撥情形，可見疫情對產業影響非常大。

花蓮縣政府在徐榛蔚帶領下，在量入為出、償還債務的原則下，健全縣庫財務狀況，加之災害準備金節省下的經費約2億餘元，額外獲得的一般性補助款考核獎勵金約有1900萬餘元，因此縣府今年也將持續償還債務，落實「不債留子孫」的施政理念，讓花蓮後代子孫在此安居樂業、成長茁壯。

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