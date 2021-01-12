寒流今晚凍到爆　合歡山公路等3高山路段17:00起預警性封閉

▲合歡山公路等3高山路段17:00起預警性封閉。（圖／東森新聞）

記者賴文萱／台北報導

因應寒流來襲，公路總局持續發布高山夜間道路管制訊息，今（12）日台14甲線18K（翠峰）~ 41.5K（大禹嶺）、 台8線99K（榮興）~152K（洛韶）17時起預警性封閉。

12日夜間道路管制措施如下：’

1.台7甲線：今日19時~明（13）日7時50K（勝光）-74K（梨山）限掛雪鏈通行，30K（南山）~50K（勝光）預警性封閉。

2.台8線99K（榮興）~152K（洛韶）：今日17時~明（13）日7時預警性封閉。

3.台14甲線18K（翠峰）~ 41.5K（大禹嶺）：今日17時~明（13）日7時預警性封閉。

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▲合歡山公路等3高山路段17:00起預警性封閉。（圖／公路總局提供）

寒流期間請用路人、運輸業及旅宿業者提醒遊客，留意高山天氣，注意高山結冰路段行駛安全，備妥雪鏈，避免受困於高山地區。公路總局特別籲請用路人留意上述路線之管制訊息，依據中央氣象局最新情資即時調整因應並發布最新路段管制訊息。

公路總局表示，將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊之揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鏈通行，或進而預警性封閉等作為，由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規劃行程。