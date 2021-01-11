　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確定了！台9線蘇花改南澳至大清水　1/19開放大貨車通行

▲▼蘇花改0119開放大貨車通車路段。（圖／公路總局提供）

▲蘇花改1/19開放大貨車通車路段。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

公路總局今宣布19日上午9時開放大貨車通行台9線蘇花改，開放路段為台9線124k+400～145k+049（南澳～和平）、148k+845（和中～和仁）、154k+854~158k+195（和仁～大清水）。

台9線蘇花改（南澳～和平、和中～大清水）去年1月6日開放通行小型車及大客車後，交通部公路總局持續觀察蘇花改路段交通狀況，並展開大貨車通車整備事宜，目前已完成所有的應變與管理準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路總局表示，目前蘇花路廊東澳至花蓮仍有未改善的路段（東澳～南澳、大清水～崇德），這些路段因受限道路線形，目前僅開放12.2公尺以下的大貨車通行，又本次開放大貨車的路段皆須行經東澳～南澳往返宜蘭花蓮，因此蘇花改（南澳～和平、和中～大清水）僅開放12.2公尺以下非管制大貨車通行，並禁行載運危險物品車輛。

▲中秋連假，蘭陽隧道南口至蘇花改蘇澳隧道入口，及太魯閣大橋北端至崇德端實施大客車優先道措施。（圖／記者游芳男攝）

▲大貨車19日上午9時起可通行台9線蘇花改，開放路段為台9線124k+400～145k+049（南澳～和平）、148k+845（和中～和仁）、154k+854~158k+195（和仁～大清水）。（圖／記者游芳男攝）

蘇花改開放大貨車通行後，平行的台9丁線（舊蘇花公路）將同步禁止大貨車通行，未來台9丁線除載運危險物品車輛及沿線之工廠、工地、商家或其他臨時性需求(如搬家)可申請通行證通行外，其餘穿越性之大貨車請行駛蘇花改路段；一般大貨車通行證可依「省道台9丁線大貨車行駛公告禁行路段通行證申請作業規定」申請通行證，其中自用大貨車請向公路總局第四區養護工程處申請，營業用大貨車則向車籍所在地各區監理機關申請。

公路總局提醒，大貨車駕駛人進入蘇花改各路段時，無論有無載運貨物，皆請靠外側行駛進入地磅站檢查，檢查無疑後請依儀控號誌進入主線；行駛於蘇花改時請與前車保持100公尺安全距離並行駛左側的主線車道，禁行右側的路肩（緊急空間），更禁止超速、超車、逼車等危險駕駛行為；行車前請先至公路總局第四區養護工程處網站瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定。

最後，要再請大貨車駕駛依道路交通安全規則，裝載貨物不得超過核定之總重量並裝載穩妥，如是裝載易飛散之貨品，亦請依相關規定使用防塵布或其他不透氣覆蓋物覆蓋並應捆紮牢靠，邊緣應向下延伸覆蓋至車斗上緣以下十五公分以上。

公路總局宜蘭及花蓮監理站將會同警察機關常態性每月將排定班次執行監警聯稽路檢勤務，以確保行車安全。

ET快訊
蹲式馬桶沖水「用手還是腳」高度超尷尬　妹子崩潰：髒了18年
29歲兒下跪求婚成功　包偉銘劉依純見證哭了
廢棄眷村驚見「活春宮」59秒激戰影片瘋傳　直播主下場慘
義大醫院院長大病暴瘦　宣布遺產不給孩子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立陶宛爆發H5N8禽流感　活禽鳥、種蛋即日起禁止輸台

國家圖書館爭取張良澤藏品！館長：透過專業整理典藏更便利民眾

確定了！台9線蘇花改南澳至大清水　1/19開放大貨車通行

全校只有校長不珍惜臺文館　真理學生發連署要陳奇銘向張良澤道歉

埃及女童Ct值33降到20「病毒量增加」　莊人祥：剛感染不久！

天冷想取暖！她「跑10間藥局」買不到暖暖包　無奈：比口罩還難買

教長親來電盼解決臺文館風波　張良澤：向真理拿回收藏將完全退出

寫出書中成語！小一弟「啊又濕了」驚呆老爸　老司機狂笑：太專業

高雄義大院長行醫30年！大病暴瘦宣布遺囑「財產全捐社會」不留子

真理送3盒餅+臺文系鐵門鑰匙　張良澤將還校方退「名譽館長」封號

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

立陶宛爆發H5N8禽流感　活禽鳥、種蛋即日起禁止輸台

國家圖書館爭取張良澤藏品！館長：透過專業整理典藏更便利民眾

確定了！台9線蘇花改南澳至大清水　1/19開放大貨車通行

全校只有校長不珍惜臺文館　真理學生發連署要陳奇銘向張良澤道歉

埃及女童Ct值33降到20「病毒量增加」　莊人祥：剛感染不久！

天冷想取暖！她「跑10間藥局」買不到暖暖包　無奈：比口罩還難買

教長親來電盼解決臺文館風波　張良澤：向真理拿回收藏將完全退出

寫出書中成語！小一弟「啊又濕了」驚呆老爸　老司機狂笑：太專業

高雄義大院長行醫30年！大病暴瘦宣布遺囑「財產全捐社會」不留子

真理送3盒餅+臺文系鐵門鑰匙　張良澤將還校方退「名譽館長」封號

柯文哲嗆中央：習慣性髮夾彎　害所有進口豬被妖魔化

彭博：台灣在川普身上「獲得意外盟友」　國際支持多於過去40年！

民主黨倒數10天急彈劾川普！　紐時曝關鍵原因：阻他2024再參選

元山2020年營收33.29億創新高　訂單能見度達上半年

高雄3大景點3月底前免費入園　淺粉色河津櫻花季1/16登場

首例！新北16歲少年摩鐵吸笑氣挨罰3萬　全國第一張青少年罰單

陳柏惟換護照拿「彩蛋春聯」　莊瑞雄po照解密驚見這6字！　

柯瑞帶暴龍鐵粉Drake上勇士飛機　柯爾：他們都因為遲到被我罰錢

到職棒上班？　中職球場工作人員徵選16日、17日進行

立法院今開臨時會　萊豬、囤房稅、防疫旅館等議案遭綠營多數封殺

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

生活熱門新聞

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手一包

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

藥師嘆口罩已崩盤：連政府都在搶市場

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

外送員羞辱店家　嗆店員：不知之前新聞嗎

寒流下午殺到　6°C↓極冷地圖曝

英返台111人　隔離14天能出關了

寒流超冷已4天沒洗澡　網曝1招解：很享受

更多熱門

相關新聞

3高山路段今「限掛雪鏈通行」

3高山路段今「限掛雪鏈通行」

公路總局今（11）日經巡查並彙整轄管考量高山路段結冰、積雪等因素，盤點3條高山路段限掛雪鏈通行，且祭出機車、重機禁止進入的道路管制措施。

合歡山公路17:00起預警性封閉

合歡山公路17:00起預警性封閉

合歡山公路遭冰封　機車禁入、限掛雪鏈

合歡山公路遭冰封　機車禁入、限掛雪鏈

影／桃園拉拉山神木區飄雪「車披糖霜」

影／桃園拉拉山神木區飄雪「車披糖霜」

全台5條公車路線開放「行動支付」

全台5條公車路線開放「行動支付」

關鍵字：

蘇花改公路總局大貨車通行

讀者迴響

熱門新聞

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

泫雅脫了！　男友裸身下面一大包

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手一包

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面