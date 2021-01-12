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露營車雪鍊斷！拒付4000元拖車費癱瘓合歡山　紅衣鬍子哥掏錢贊助

▲▼露營車卡武嶺水晶宮。（圖／東森新聞）

▲3.5噸露營車開上武嶺卻因雪鍊斷裂卡在「水晶宮」路段。（圖／東森新聞，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

寒流讓合歡山下大雪，吸引許多追雪族。不過在台14甲線武陵段陡峭難行，在路面結冰的情況下相當容易打滑，被稱作是「水晶宮」。11日一輛3.5噸重的露營車爬到一半雪鍊斷掉，拖吊業者開價4000元，駕駛不滿業者哄抬、直接賴在路中間不走。最後還是後面的駕駛看不下去，直接幫露營車駕駛出1000元，解決這場鬧劇。

▲▼露營車卡武嶺水晶宮。（圖／東森新聞）

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▲露營車因太重，四輪傳動車輛也拖不動。

對此拖吊業者解釋，一般他們是出動一輛四輪傳動的得利卡拖吊，一輛費用2000元，這輛露營車因為必須出動2輛才拖得動，所以才會收費4000元，並沒有趁機哄抬價格。不過露營車駕駛並不這樣認為，雙方爭執不下，就算業者願意降價至3000元，露營車駕駛也還不同意，甚至表明不拖了，直接把露營車霸在路中央。

由於雙方爭執不下，後面遊客被塞住動彈不得，一位穿紅衣的男子直接上前說「1000元我幫你出。」露營車駕駛才同意讓拖車業者拖車，停止這場鬧劇。

▲▼露營車卡武嶺水晶宮。（圖／東森新聞）

▲露營車駕駛懷疑業者哄抬價格，決定賴在路中間當路霸不走。

這起事件在臉書社團「合歡山玩雪團」也引起關注，留言「有錢買好車 沒錢付拖車費 就是有這樣的人」、「跟把小孩鎖車裡，叫消防隊來協助卻不准破窗的媽媽一樣⋯⋯」、「有錢買露營車沒錢拖車」。

合歡山下大雪，湧入大批賞雪人潮，台14甲線擠滿車潮，但山路陡峭難走，加上路面結冰容易打滑，上午一輛3.5噸重露營車，爬坡到一半雪鍊斷掉，輪胎打滑上不去，求助拖吊業者對方開價4000元，駕駛質疑業者哄抬價格，乾脆停在路中央不走了，雙方爭執不下，上山下山的遊客全卡住。

▼紅衣男看不下去，直接上前表明幫忙出1000元，才結束這場鬧劇。

▲▼露營車卡武嶺水晶宮。（圖／東森新聞）

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