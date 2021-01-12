衝合歡山追雪即起「限掛雪鏈通行」　一張圖看高山路段管制措施

▲合歡山松雪樓下雪。（圖／松雪樓提供）

記者賴文萱／台北報導

因應寒流來襲，公路總局針對高山道路規劃管制措施，台7甲線30K（南山）~ 50K（勝光）、台8線99K（榮興）~131K（慈恩）及台14甲線18K（翠峰）~ 42K（大禹嶺）今（12）日7時起限掛雪鏈通行。

12日高山道路管制措施如下：

(一) 台7甲線30K（南山）~ 50K（勝光）：今日7時起限掛雪鏈通行。

(二) 台8線99K（榮興）~131K（慈恩）：今日7時起限掛雪鏈通行。

(三) 台14甲線18K（翠峰）~ 42K（大禹嶺）：今日7時起限掛雪鏈通行。

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▲高山路段管制措施。（圖／公路總局提供）

寒流期間請用路人、運輸業及旅宿業者提醒遊客，留意高山天氣，注意高山結冰路段行駛安全，備妥雪鏈，避免受困於高山地區。公路總局特別籲請用路人留意上述路線之管制訊息，依據中央氣象局最新情資即時調整因應並發布最新路段管制訊息。

公路總局將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊之揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鏈通行，或進而預警性封閉等作為，由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規劃行程。