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曾見美「卸任」大使！　民進黨轟馬英九：矛盾發言根本打臉自己

▲▼前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱茀濱／綜合報導

美國駐聯合國大使拉芙特（Kelly Craft）即將訪台，前總統馬英九則表示沒實際作用，台灣目前不可能回到聯合國。對此，民進黨今（11）日發文指出，馬英九2009年接見過「卸任」的美國駐聯合國常任代表波頓（John Bolton），並認為此舉有益於台美中三方，因此質疑如今的矛盾發言，是不是等於打臉自己？

民進黨11日在臉書發文說，馬英九在2009年執政時，曾接見過「卸任」的美國駐聯合國常任代表波頓，事後更大張旗鼓發布新聞稿，大讚波頓即使離開公職但仍與我方積極往來，認為此舉有益於台美中三方。

民進黨稱，沒想到國民黨現在卻說波頓已經卸任，不會有實質影響力，那當年馬英九的新聞稿是發心酸的嗎？更質疑「難道國民黨是中國國台辦的小秘書，以後美國的『現任』官員訪台，國民黨都要拒見嗎？」

「克拉芙特是『現任』的美國駐聯合國大使，波頓當年是卸任大使，兩位同樣都是在政權交接前訪台。」民進黨指出，但馬英九當年沒有批評美方在刺激中共，還大大肯定有助於台美中三方，「按照馬英九現在的邏輯，當年是不是做了一件更沒有用的事？」

民進黨批評，馬英九的矛盾發言，是在打臉自己，身為台灣卸任總統，這種見不得台灣好的心態，更是要不得。最後並肯定在蔡英文總統與執政團隊的努力下，台美關係已來到史上最好，任何能參與國際事務的機會都該予以肯定，還呼籲馬英九及黨主席江啟臣不要再反美，一起為台灣的外交努力。

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