　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登上台倒數9天　美國務卿宣布：古巴是資助恐怖主義的國家

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧宣布，古巴是資助國際恐怖主義的國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

川普政府在上任後致力於推翻前朝政績，將與古巴的關係凍結重回冰點是其中之一。距離拜登政府上任剩9天，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間周一（11日）宣布，古巴是資助國際恐怖主義的國家，應立即停止其行為。

根據美媒「NBC News」報導，蓬佩奧在9日的聲明中指出，川普政府自上任以來便專注在斷絕與古巴卡斯楚政權的往來。聲明指控卡斯楚政權在國內欺壓人民，並向委內瑞拉和整個西半球世界輸出各種謠言，「透過採取這項行動，我們將會再一次追究古巴政府的責任，並傳遞一則清楚的訊息：卡斯楚政權必須停止資助國際恐怖主義和顛覆美國司法。」

彭博社（Bloomberg）率先報導這項最新行動；2名匿名的國會消息人士向「NBC News」透露，國務院9日上午已向國會簡報。

古巴在20世紀上半葉與美國往來交流頻繁，在切格瓦拉與卡斯楚發起革命，進而在古巴施行共產主義後，兩國關係迅速降至冰點。1982年，美國總統雷根首次將古巴列入美國黑名單，此後37年均維持現狀。

直到歐巴馬政府進入第二任期後，於2015年成功力促美古關係正常化。然而打擊古巴也是川普當初競選的政見之一， 國務院選在川普政府下台前夕再把古巴放入黑名單，等於為即將上任的拜登政府設下一個巨大路障，讓其在重返歐巴馬時期政策的路上，再添一道難關。

ET快訊
張正偉爆偷吃「喝醉就亂摔東西」　演員妻：玩膩了總會回來
桃園「1女共侍2男」鄰居爆八卦內幕　竟是稀飯殺人奇案
51歲高勝美農村簡陋開唱　同件表演服連穿1年！落魄近照曝光
蔣萬安震撼提案！返還兩蔣時期遭沒收財產　自拆北市選戰未爆彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

葡萄牙總統確診染疫！　待官邸隔離中

駕駛暴衝輾壓老媽媽！開門「又倒輾一次斃命」　留下丈夫和7兒女

疫情剎不住！日政府討論對「京阪神」發布緊急事態　最快13日決定

爆衝撞倒婦人！下秒突變倒退嚕「再次輾殺」　駕駛嚇傻驚悚畫面曝

蒙俄邊境規模6.7強震「湖水猛搖」　震源深度僅10公里

川普與彭斯鬧掰了！國會暴動後「再也沒講話」　白宮瓦解士氣差　

拜登上台倒數9天　美國務卿宣布：古巴是資助恐怖主義的國家

對台灣改觀了嗎？巴黎街訪結果驚人　只有1人答出「珍奶發源地」

梅蘭妮亞首談國會暴動：沮喪且失望！沒提川普嘆有人藉此人身攻擊

美台交往取消限制第一波！　 美駐荷大使邀台代表陳欣新使館會面

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

合歡山松雪樓積雪5公分還在下 5℃寒流挾雨今再襲！越晚越濕冷

「128秒恐怖3連撞」畫面曝！台中騎士路滑自摔　慘被3車連擊輾斃

葡萄牙總統確診染疫！　待官邸隔離中

駕駛暴衝輾壓老媽媽！開門「又倒輾一次斃命」　留下丈夫和7兒女

疫情剎不住！日政府討論對「京阪神」發布緊急事態　最快13日決定

爆衝撞倒婦人！下秒突變倒退嚕「再次輾殺」　駕駛嚇傻驚悚畫面曝

蒙俄邊境規模6.7強震「湖水猛搖」　震源深度僅10公里

川普與彭斯鬧掰了！國會暴動後「再也沒講話」　白宮瓦解士氣差　

拜登上台倒數9天　美國務卿宣布：古巴是資助恐怖主義的國家

對台灣改觀了嗎？巴黎街訪結果驚人　只有1人答出「珍奶發源地」

梅蘭妮亞首談國會暴動：沮喪且失望！沒提川普嘆有人藉此人身攻擊

美台交往取消限制第一波！　 美駐荷大使邀台代表陳欣新使館會面

林德剛轉戰大都會續留就備受關注　透露不排斥長期留在紐約

暖暖包大缺貨！網推「一神器」用3年　讚熱度遠勝、CP值高

機長空姐不戴口罩「機艙開派對」　上百乘客齊狂歡！瘋狂畫面被踢爆

年紀輕卻僵直性脊椎炎上身　醫師：游泳能幫助改善

新台幣早盤勁揚逾4角　來到27.997元

台股平盤下震盪！　僅聯發科漲1.76%續創新高

蘋果將與Hyundai合作開發電動車？據傳台積電、鴻海也在等訂單

洗腎族群這樣吃才營養　腎臟專家解析

戴命定色首飾秀正能量！　Pandora繽紛戒2,000元有找

光泉攜手羽球國手周天成贈書、送牛奶　伴偏鄉孩童健康成長

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

國際熱門新聞

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

即／日媒驚爆：東奧18日宣布取消！

妻小改搭印尼「死亡班機」傳開心合照　夫崩潰

美眾院民主黨　正式提彈劾川普決議

俄羅斯發現「輻射」消滅新冠病毒

馬克宏夫婦　去年砸2040萬狂買花

川粉攻陷國會　百年地道設施曝光

川普帳號被封　梅克爾：言論自由不該由私人企業決定

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

小費230元嫌少　外送員拎餐點走人

對台灣改觀了嗎？巴黎街訪跌破眼鏡

新版護照登外媒！NHK、路透驚嘆：TAIWAN好大

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

美國務院政軍助卿會見駐美代表蕭美琴！

更多熱門

相關新聞

美台交往不受限！美駐荷大使率先邀陳欣新使館會面

美台交往不受限！美駐荷大使率先邀陳欣新使館會面

美國國務院9日宣布取消美台交往限制，今天美國駐荷蘭大使胡克斯特拉率先邀請駐荷蘭代表陳欣新前往大使館會面，並在社群媒體發文表示創造了歷史，以行動力挺台灣。

美國會暴亂5天走3部長！國土安全部代理部長求去

美國會暴亂5天走3部長！國土安全部代理部長求去

解除美台交往限制　蓬佩奧：考量後的決定

解除美台交往限制　蓬佩奧：考量後的決定

美國防部派1萬5千國民兵　拜登就職典禮維安

美國防部派1萬5千國民兵　拜登就職典禮維安

FBI警告拜登就職前 部份團體擬武裝抗議

FBI警告拜登就職前 部份團體擬武裝抗議

關鍵字：

美國古巴恐怖主義北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

(G)I-DLE新歌「舒華PART僅3.9秒」登熱搜

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

男星才出殯6hrs…母也身亡　弟弟3天痛失2至親

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面