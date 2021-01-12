黃子哲為誤植美國務卿名致歉　稱顏若芳的批判「低端、可笑」

▲民進黨發言人顏若芳抓到國民黨文傳會副主委黃子哲把美國國務卿認錯。（圖／顏若芳臉書）



記者蕭羽耘／台北報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將訪台，成藍綠攻防議題。民進黨發言人顏若芳就抓到，國民黨文傳會副主委黃子哲把美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）名字，寫成其父親「Wayne Pompeo」，諷刺他從政治職人，變成政治「紙人」。對此，黃子哲11日晚間針對誤植道歉。

克拉芙特訪台，黃子哲先是與民進黨副秘書長林鶴明數度隔空交火。不料，顏若芳也加入戰局，她發現黃子哲自稱「政治職人」，但這位所謂的「職人」，連最基本的人名都弄錯了，把現任國務卿的名字蓬佩奧，英文為「Mike Pompeo，誤認為是其父親「Wayne Pompeo」。

顏若芳也批評，黃子哲不懂就要問，不清楚就要查，英文不好就學，這樣才能稱上是政治「職人」，以這種外交禮節，只能稱得上政治「紙人」。她也特別在文末標註「不會英文只會英九」、「不會谷歌只會百度」。

針對誤植事件，黃子哲11日晚間在臉書致歉，稱未來會記取教訓，無論是自己或小編的發文，都要謹慎校對，避免錯別字或誤植的情況再發生。同時感謝綠營指教，包含有幕僚嘲諷「這個把爸爸認成兒子的不專業烏龍，就是活生生的教訓」、涉外人士批「就是不識字兼沒衛生，有夠丟臉的國際笑柄」。

黃子哲提出， 在政治攻防上，綠營對自己的狂轟猛擊，可以理解甚至接受，但好歹報個名字。就這點而言，顏若芳確實比這些縮頭烏龜強上百倍，但不明白，她批評「不會谷歌只會百度」的邏輯是什麼？如果真的誤認，那不管用谷歌、百度、或雅虎等也都會錯，跟搜尋引擎有什麼關係？顏若芳的批判，太低端可笑，標準的「膝式抹紅法」。

至於遭批評國際笑柄或活生生的教訓，黃子哲認為，如果自己這個小小的國民黨文傳會副主委在PO文上的誤植，會是國際笑柄，那總統蔡英文把泰國的英文拼錯，「Thailand」誤寫成「Tailand」，那豈不是宇宙級的笑話？