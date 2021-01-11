台中保全員遭3車追撞輾壓慘死　肇逃駕駛：覺得沒有我的事

▲王男慘遭白色轎車輾過拖行，送醫不治。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市從事保全業的30歲王姓男子，11日清晨6時許行經文心路四段時，疑因天雨路滑自摔，連遭3輛汽、機車追撞、輾壓、拖行，送醫急救仍宣告不治。案發後警方循線找到3名駕駛，其中一輛肇事逃逸的駕駛表示，以為撞到的是機車「覺得沒有我的事」，於是駛離現場；而最後拖行王男的女駕駛則驚慌表示「當下以為壓到的是動物」，訊後警方將3名駕駛分別依過失傷害、過失致死及公共危險等罪嫌移送法辦。

據悉，王男當時正在前往上班途中，是每天必經路線。根據監視器畫面顯示，王男疑路滑自摔後，起身欲撿起掉落物品，未料竟遭後方一輛機車追撞，王男當場翻滾倒地、飛往內側車道，隨後再遭一輛深色轎車撞上，而這名駕駛未下車察看逃逸現場；此時已有民眾發現事故，上前關心王男傷勢及阻擋來車，但過沒多久又有一輛白色轎車高速駛來，民眾見狀趕緊跳開閃避，惟王男倒地無法動彈，慘遭車輛輾過，卡在後車輪拖行數公尺，當場失去生命跡象，經送醫急救仍回天乏術。一切車禍過程，僅發生在短短128秒內。

▲▼ 王男自摔後起身撿拾掉落物品，遭後方機車追撞。

警方事後掌握3名肇事駕駛身分，分別為騎士黃男（56歲）、深色轎車駕駛吳男（55歲）及白色轎車駕駛賴女（76歲），並將他們帶回偵訊。

據了解，黃男稱因當時視線不佳，看到王男倒地後已來不及閃避，因此撞上。警方訊後將依過失傷害或重傷害罪嫌，移送法辦。

▲▼ 王男遭深色轎車撞上，僅過1分多鐘又遭白色轎車輾過拖行。

肇逃的吳男供稱，因天色昏暗，沒注意到騎士倒地，待靠近時才趕緊閃避機車，發生碰撞後有稍稍停下，但以為僅是撞到機車，「覺得沒有我的事」，於是駕車離開現場。警方訊後將依過失致死、公共危險罪嫌移送。

賴女表示，因視線不佳，看到有人、機車倒地時已來不及，撞上時嚇一大跳，以為壓到的是動物。警方訊後將依過失致死罪嫌法辦。這起嚴重車禍事故，相關肇責及原因還須檢警進一步釐清調查。

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