「128秒恐怖3連撞」畫面曝！台中騎士路滑自摔　慘被3車連擊輾斃

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市北屯區文心路四段今（11日）清晨6時許發生死亡車禍，年約30歲的王姓騎士疑似天雨路滑自摔倒地，起身想撿拾個人物品時，又遭一輛機車、兩輛汽車追撞，最終被白色自小客車輾過，整個人卡入車底慘死。

▲王男被撞後倒地不起，遭到第3輛白色轎車輾斃。（圖／記者游瓊華翻攝）

路口監視器畫面拍下，清晨6時14分時，王男騎車經過文心路四段，當時天空飄著毛毛細雨，身穿雨衣的王男疑因天雨路滑而在道路中央自摔，機車向前滑行一段距離，地上還濺出火花。王男在自摔倒地後僅受到輕傷，還能自行爬起撿拾個人物品，孰料才剛起身短短21秒，即遭後方另輛機車騎士追撞，王男當場翻滾倒地、飛往內側車道，痛得在地上掙扎無法起身，24秒後王又遭另輛深色小客車撞上，但肇事駕駛並未停下，加速離開現場。

這時已有民眾發現事故，上前查看王男傷勢，但距離上次撞擊83秒後，另輛白色小客車高速駛近，民眾見狀急忙向左側跳躍閃避，白色自小客煞車不及，當場再將倒地不起的王男輾過拖行，王當即捲入後車底一動也不動，待警消到場將其救出時已無心跳，送醫搶救仍宣告不治。王男從自摔倒地、到一連遭3車撞輾，中間僅經過短短128秒，場面相當驚悚。目前警方已經掌握相關畫面，3名當事駕駛包括騎士黃男（56歲）、深色轎車駕駛吳男（55歲）、白色轎車駕駛賴女（76歲）皆已確認身分並聯繫到案，初步調查3人均無酒駕，死者王男仍待抽血進行酒精檢測。

▼王男被救出時已經沒有氣息，經送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者游瓊華翻攝）