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五寶爸「2次放鳥」現身！佛心老闆給機會面試：月領3萬上小夜班

記者白珈陽、柯沛辰／台中報導

台中27歲江姓五寶爸日前因孩子發燒，上網賣嬰兒推車籌錢，引起各界關注。後來一位汽車美容業陳姓老闆看到後，提供月入3萬工作機會，但遭2度放鳥，讓他一度心寒「再不出現就不用來了」。為此，五寶爸10日總算現身面試，承諾從今以後會好好上班。

▲▼五寶爸「2次放鳥」現身！佛心老闆給機會面試：月領3萬上小夜班。（圖／記者白珈陽攝）

▲五寶爸先前兩次放鳥，今晚現身洗車場面試。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，陳姓老闆不僅提供工作機會，還提供一輛機車供五寶爸通勤，本來雙方談好元旦開始上班，但五寶爸以搬家為由，改約5日。結果到了當天，又說搬家還需要一段時間，改約10日，「父親遺照放在衣櫥裡，不曉得移動需要什麼儀式，要詢問道士。」

▲▼獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班...LINE對話曝光。（圖／記者游瓊華翻攝、五寶爸提供）

▲五寶爸LINE承諾10日一定現身。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳姓老闆感到很失望，一度說五寶爸10日若未出現，就不必再來了。為此，五寶爸9日先行打電話，再三承諾一定會現身，今（10日）也特地早5分鐘到洗車場面試。

▲▼五寶爸「2次放鳥」現身！佛心老闆給機會面試：月領3萬上小夜班。（圖／記者白珈陽攝）

▲五寶爸談到自己有4年有汽車美容經驗。（圖／記者白珈陽攝）

面試期間，五寶爸稱有4年多的汽車美容經驗。老闆則說，一開始會給觀察期，如果經教學許久，工作品質未提升、手腳動作太慢、教都教不會，或是無故未到班，可能會請五寶爸走人。

五寶爸表示，他非常有決心將工作做好，家裡瑣事也已處理完畢，接下來一定會好好上班。由於這次只是先面試，11日晚間7點才會正式上班，因此五寶爸面試結束後就離開。

▲▼五寶爸「2次放鳥」現身！佛心老闆給機會面試：月領3萬上小夜班。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳姓老闆錄取江姓五寶爸，另外提供機車上下班。（圖／記者白珈陽攝）

▲要給五寶爸工作＋代步機車，台中霸氣洗車店老闆身分曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲善心洗車場。（圖／記者游瓊華翻攝）

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