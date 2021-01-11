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快訊／宜蘭小貨車疑跨雙黃線撞大貨車　駕駛陷變形車頭內失去意識

▲▼宜蘭大同鄉台7甲線6K處，11日12時47分許，發生小貨車與大貨車車禍（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭大同鄉台7甲線6K處，11日12時47分許，發生小貨車與大貨車車禍（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭大同鄉台7甲線（獨立山路段）6公里處，11日12時47分許，一小貨車疑跨雙黃線撞對向大貨車，撞擊後小貨車車頭嚴重變形扭曲，小貨車駕駛遭擠壓在車內失去意識，警消搶救出小貨車駕駛，將人緊急送醫，小貨車駕駛目前與死神拔中，警方調查肇事原因中。

11日12時47分許，67歲小貨車駕駛廖姓男子，由英士往四季方向行駛時，在宜蘭縣大同鄉台七甲線6.1公里處，疑似超車跨越雙黃線，不幸與大貨車對向擦撞，廖姓男子被夾在變形車頭內昏迷，經搶救出，被送往羅東聖母醫院急救中，目前與死神拔中。另，許姓大貨車駕駛則腰部輕傷。

▲▼宜蘭大同鄉台7甲線6K處，11日12時47分許，發生小貨車與大貨車車禍（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭大同鄉台7甲線6K處，11日12時47分許，發生小貨車與大貨車車禍（圖／記者游芳男翻攝，下同）

當時路過的曾姓網友PO文好心提醒路過民眾說：下雨天，麻煩大家慢慢開，台7甲獨立山路段嚴重事故，目前只有小型車能通過，請大家快到時減速慢行，不要在開那麼快了。

▲▼宜蘭大同鄉台7甲線6K處，11日12時47分許，發生小貨車與大貨車車禍（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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