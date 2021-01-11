台中情侶吵架白衣女哭著離去　自殘男上銬戒護送醫「沿路滴血」

▲女子疑為勸阻男友自殘，反遭劃傷手部，毛衣、長褲都沾滿血跡。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區河北路一處停車場附近，11日凌晨2時許疑發生情侶糾紛，男子酒後情緒失控將酒瓶打碎欲自殘，造成右手手指皮開肉綻，一旁的女子疑為勸阻手也遭劃傷，身上的白色毛衣及長褲都沾滿血跡。警消獲報到場處理，女子由救護人員包紮傷口完畢後便快步離去；男子雖留在原地，但情緒仍難掩激動，一度將包紮好的紗布卸下，任憑鮮血沿路滴灑，警方隨後將他上銬實施保護管束、戒護送醫，並通報家防中心。詳細糾紛原因還須調查釐清。

「我沒有壞事情、沒有壞事情」救護人員替男子包紮手部傷口後，他卻嫌紗布礙手將其拆落丟棄，硬是將傷口露出、鮮血不斷滴落；女子毛衣、長褲及襪子都沾滿血跡，令人怵目驚心，警消到場後仍不斷啜泣，疑為勸阻男友自殘，她手部也遭酒瓶碎片割傷，救護人員將她簡單包紮後，女子便奔向對街離去。

▲▼ 警消到場時，女子仍不斷啜泣；男子遭警方實施保護管束，戒護送醫。（圖／民眾提供）

警方表示，11日凌晨2時30分許，接獲北區河北路一處停車場附近疑有情侶糾紛，遂派員前往處理，員警到場後發現男子身上有濃厚酒味，經了解原來是男子酒後與女友吵架，情緒不穩將酒瓶打破欲拿碎片自殘，致使右手手指有撕裂傷。

警方詢問為何吵架，但雙方均不願透露，女子離開現場後，警方將男子扣留原地釐清事發經過，惟過程中男子情緒失控，警方將他上銬實施保護管束、戒護送醫，警方指出，因這起糾紛應係屬單純，未有刑事案件衍生，遂通報家防中心處理。詳細糾紛原因仍在釐清當中。

▲沿途地面沾滿血跡，令人怵目驚心。（圖／民眾提供）

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