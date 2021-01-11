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NHK曝新研究！日本製類風濕關節炎藥　竟可「降低新冠死亡率」

▲膝蓋。（示意圖／Pixabay）

▲日本放送協會（NHK）報導，日本製的安挺樂等類風溼性關節炎藥物可降低新冠死亡率。（示意圖／Pixabay）

 文／中央社東京11日綜合外電報導

英國倫敦帝國學院等團隊研究發現，對新冠肺炎的重症患者使用類風濕性關節炎藥物，包括日本製的安挺樂以及sarilumab，將可降低死亡率約7個百分點。

日本放送協會（NHK）報導，倫敦帝國學院（Imperial College London）等研究團隊在網站上發表此一研究成果。

研究團隊以罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）、須在加護病房使用呼吸器的重症患者約800人為研究對象，對其使用日本的類風濕性關節炎藥物安挺樂靜脈點滴注射劑（Actemra，學名Tocilizumab），以及類似藥物sarilumab。

結果發現，沒有使用安挺樂等藥物的約400名重症患者中，死亡率為35.8%；另外約350名使用安挺樂等藥物的重症患者，死亡率為28%，死亡率降低了約7個百分點。sarilumab也被發現類似的效果。

此外，使用這類藥物，可讓患者在加護病房的治療期間縮短約10天。

安挺樂是大阪大學特任教授岸本忠三的研究團隊與中外製藥公司共同開發的類風濕性關節炎藥物，具有抑制免疫細胞失控攻擊自身細胞的「細胞激素釋放症候群」（cytokine release syndrome, CRS）作用。

報導指出，英國政府採納這項研究結果，在網站上標註推薦新冠肺炎重症患者使用安挺樂等藥物。

英國首相強生（Boris Johnson）7日曾公開表示，目前發現兩種藥劑安挺樂與sarilumab，在臨床上能夠降低病患死亡率達1/4。

這兩種藥的效力差不多，但要價並不低廉，每名病人約需要花費750至1000英鎊（約新台幣2萬8000元至3萬8000元）。不過比起加護病房每天2000英鎊花費仍相對便宜。

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