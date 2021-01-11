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南韓2月開打新冠疫苗！傳軍方已接掌疫苗「運輸任務」

▲▼阿斯利康新冠疫苗預計2月運抵南韓，政府委託軍方負責運輸任務。（圖／路透社）

▲阿斯利康新冠疫苗預計2月運抵南韓，政府委託軍方負責運輸任務。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅今（11）日上午在2021新年國政演說時表示，新冠疫苗將於2月起開放全民依序施打，不過輝瑞等廠牌的疫苗須保存在零下70度以下低溫，如此艱難的運送任務，將交由軍方全權負責。

根據韓媒《Edaily》獨家報導，南韓政府相關人士透露，於8日設置於疾病管理廳的跨部門「新冠肺炎預防接種對應促進團」，將委由軍方全權負責，同時陸軍參謀次長朴柱璟（박주경）中將會擔任疫苗輸送本部長。

朴柱璟過去曾擔任國防部軍需管理官、陸軍軍需司令官，在後勤補給與配送領域上堪稱專家，因此受託負責指揮將新冠疫苗運抵南韓，以及相關配送任務等。

報導指出，新冠疫苗配送須注意控制在極低溫以內，軍方可能動員運輸機，而民營航空公司也正摩拳擦掌，進行相關準備工作，因此民營航空公司的飛機也不排除參與疫苗運輸任務。

據悉，先前南韓政府已先後與阿斯利康、輝瑞、莫德納、嬌生集團楊森等斡旋並簽訂共4600萬人份的疫苗，而在COVAX全球新冠疫苗計畫也預計取得1000萬人份疫苗，預計2、3月阿斯利康製疫苗將首先抵達南韓，第2季為楊森與莫德納，第3季則為輝瑞。

►文在寅發表新年演說！承諾2月全民「免費接種」疫苗：南韓會贏
►南韓新冠疫情終趨緩！僅增451例　文在寅承諾2月全民免費接種疫苗

南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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