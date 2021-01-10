遺體塞滿火葬場！捷克疫情淒慘　隔幾分鐘就送來「COVID棺材」

▲隨著冬季新冠疫情再次爆發，捷克最大的火葬場已經不堪負荷。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

歐洲新冠肺炎疫情年後仍不見趨緩，位於中歐的捷克面臨接近歷史新高的感染人數，火葬場人員日以繼夜地進行火化工作，速度仍不足以負荷暴增的死亡人數，幾乎每隔幾分鐘就會送來一副棺材，地方政府為此已向中央當局尋求協助。

據《美聯社》報導，位於東北部奧斯特拉瓦（Ostrava）一家全捷克規模最大的火葬場，儘管職員24小時進行火化工作，仍然快要被罹患新冠肺炎的死者遺體淹沒。每隔幾分鐘就會送來棺材，有些還寫著「COVID」的字樣，每天大約會接收100多口棺材，是最大火化容量的2倍，且數量預計會持續增加。

火葬場主管佛曼西克（Ivo Furmancik）表示，在這波疫情爆發前奧斯特拉瓦每個月火化約1000具屍體，10月底病例激增後，11月開始增加至大約1550具，火葬場為了因應已擴建冰庫，把原本60副棺材儲存容量翻倍，又增加共能容納100副棺材的2個移動冰櫃。

▲部份送進火葬場的棺材上，被寫上「COVID」字樣。（圖／達志影像／美聯社）

然而，佛曼西克說，2個半月以來火葬場不停運轉、維護，他擔心如此密集的使用可能讓火葬場隨時遭嚴重破壞，「老實說，我預計情況不會好轉，很不幸的是可能會惡化。」

奧斯特拉瓦當地共有3家火葬場，雖然當局一直在加速建造當地第4個火葬場的計畫，但疫情的快速升溫，促使地方政府已向中央危機委員會尋求協助。副市長賽博思瓦（Katerina sebeseva）表示，死亡人數比前一年增加了60%，必須解決儲存與火化容量的問題。

報導指出，捷克上周三（6日）的單日新增病例連續2天突破新高，達到1萬7668例確診，全國迄今共超過79.4萬例確診、1.2萬人死亡，其中去年11月是死亡人數最多的一個月，共有4937人死亡。

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