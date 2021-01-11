搭機前閃過「印尼空難」！他嫌新冠篩檢費太貴　讓一家八口逃死劫

記者趙蔡州／綜合報導

印尼廉航三佛齊航空一架波音客機9日失事墜毀，機上56名乘客及6名機組員至今生死未卜，造成數十個家庭天倫夢碎。有一個居住在坤甸的八口家庭原本要搭乘該班機回家，後來因為新冠肺炎的篩檢費太貴，一家人討論後決定改搭船渡海，也因此逃過這一次的空難，他們事後得知該悲劇消息，也相當不敢置信。

根據印尼Liputan6報導，印尼男子阿特瑪（Atma Budi Wirawan）10日在Instagram透露，他們一家八口原本要坐SJ182航班回坤甸，並提前一周就購買好機票，不料後來得知「搭機時必須附上新冠肺炎檢測證明」，「由於檢驗費用非常貴，我們討論後決定改乘船回家，船票很便宜，每人只要22萬元（約新台幣441元）。」

▲印尼廉航三佛齊航空客機失事，機上62人至今生死未卜。（圖／路透）

沒想到這一個決定，竟然讓他們一家八口逃過死劫，事後他透過新聞得知這一場空難消息，相當不敢置信。阿特瑪心有餘悸地說，「發生這一場意外真的令人相當悲痛，希望所有罹難者可以回歸真主懷抱，也希望真主能給予受難者家屬勇氣與力量，接受並渡過這一場災難。」

報導指出，印尼新冠肺炎檢測費用，每人要價約120萬元印尼盾（約新台幣2400元），阿特瑪一家八口就要960萬印尼盾（約新台幣19254元），若以雅加達每人每月最低薪資394萬印尼盾（約新台幣7900元）比較，檢測費用就要花掉1人約2.5個月薪資，阿特瑪一家才會選擇改乘船回家。

▲家屬在機場焦急地等待最新消息。（圖／路透）

三佛齊航空SJ182航班9日下午2時36分自雅加達的蘇加諾哈達國際機場起飛，原定前往西加里曼丹省首府坤甸（Pontianak），不料起飛4分鐘後，飛機突然在60秒急速下降1萬英尺（約3000多公尺），隨即在爪哇島北側海域失聯、從雷達上消失。

印尼官員證實，SJ182班機載有62名乘客（56名乘客、6名機組員），9日晚間確定墜毀在爪哇島北側、千島群島附近海域，甚至有當地漁民聽見爆炸聲響。根據法新社消息，救難人員10日清晨在墜機海域發現人體遺骸與衣物碎片，屍塊已經送往軍方醫院進行識別鑑定，現在正在持續尋找飛機黑盒子。