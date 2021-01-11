17歲少女摩鐵遭蹂躪！竟是親媽恐怖設局「我太愛男友了」

▲盧男帶母女倆出遊住摩鐵，背後竟是一場恐怖陷阱...（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義一名17歲少女日前和家人出遊，結果媽媽晚上在旅館喝醉睡著，她竟遭母親男友從後揉胸猥褻。事後，她向媽媽哭訴此事，但媽媽沒有太大反應，後來才發現母親在微信和男友提到「我那天故意喝醉給你機會」，讓她徹底心碎。

判決書指出，盧姓男子2018年8月1日帶母女倆出遊，並下榻桃園市龜山一處汽車旅館，卻趁著女友喝醉，對女友女兒伸出魔爪。少女泣訴，當時媽媽喝醉在路邊吐，她進旅館房間後，在廁所幫母親清洗衣物，結果叔叔突然從後環抱上來。

少女說，當時叔叔把手伸進衣服內，一手解開她的內衣，另一手摸她的胸部，嚇得她趕緊反問「你要幹嘛！」怎料叔叔依然故我，不僅把她內衣扣子解開，還變本加厲用雙手搓揉，甚至調戲問道「妳胸部怎麼那麼大！」

當時盧男僅穿一條內褲，獸性大發，一邊用下體猥褻，一邊強脫少女上衣。少女內心害怕不已，看媽媽在床上睡死，只能先將人推開、奪門而出，再打電話向朋友求救。

事後，少女向媽媽哭訴這件事，但媽媽態度平淡、沒什麼反應，讓她滿腹疑惑，直到後來偷看媽媽手機訊息，才發現媽媽曾傳訊給盧男「我那天是故意喝醉給你機會，為什麼你把她嚇跑？」

少女發現真相崩潰，忍不住質問此事，怎料媽媽竟坦承「我很愛男友，所以只能答應他這麼做」、「男友說要妳當他女友，我醋桶子打翻，一度不想活了...」少女聽完傻眼，進一步逼問「妳是不是幫他設計我？」但媽媽沒有回答，形同默認。

少女悲憤不已，在姑姑、外婆陪同下準備報警提告。媽媽得知後一度氣得要脅「我不想活了」、「不想再跟妳有聯絡」，後來見女兒態度堅決，才寫信替盧男求情「那天我不是故意喝醉，但他一直想上妳，我也痛苦很久」、「他以後不敢了」、「我是真的很愛他」、「媽真的覺得他是好男人，希望他能成為妳的爸爸」。

▲嘉義地方法院 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義地院審理時，盧男辯稱遭少女陷害。少女母親也辯稱，信中「求原諒」，是她先前偷拿女兒5000元；而「不想活了」，是因盧男有另一名同居女友，她是「小三」又被抓到，感情可能不保。至於信中其他部分，是她誤以為女兒愛上盧男，才刻意講那些話刺激對方，藉以測試，但都不是事實，「信中我講的是反話！」

不過，法官認為，少女沒有誣陷動機，也沒有求償，還一度害怕被告黑道背景而不敢報案，加上其他證人紛紛證稱少女很少掉眼淚，案發後卻多次痛哭、有輕生意圖。

另外，法官審酌種種跡證，發現少女母親曾經出家，但因為太愛男友而「還俗」，還說過願意為男方做任何事，顯見應有虛設證詞、袒護被告之動機，難認其證述可採。

法官認為，被告身為告訴人母親之男友，不知潔身自愛，謹守分際，無視告訴人年少正值人格發展之重要階段，竟為了逞一己性慾犯案，對少女身心健康與產生不良影響，犯後更否認犯行，未賠償被害人也未達成和解，因此近日依強制猥褻判處盧男10個月。

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