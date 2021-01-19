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孟加拉男送少女回家「強吻襲胸」　她淚訴：看到舌頭嘴巴就噁心

▲孟加拉籍男子阿布都（譯音）前年3月間邀約還念國中少女出遊逛西門町等處，晚間返回桃園住處時卻乘機強吻與襲胸挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲孟加拉籍男子阿布都（譯音）前年3月間邀約還在念國中少女出遊逛西門町等處，晚間返回桃園住處時卻乘機強吻與襲胸挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

來台工作的孟加拉籍男子阿不都（譯音），前年3月間透過網路交友平台認識還在念國中的少女結為好友，後來邀約少女與其張姓女友人在台北西門町遊玩，張女後來因故先行離開，阿不都開車將少女載回桃園市住處後，趁2人獨處時乘機強吻與襲胸得逞，少女不堪受辱報警提告；桃檢19日偵結依對少年之強制猥褻罪嫌將阿不都提起公訴。

檢警調查，48歲的孟加拉籍男子阿不都來台工作，前年初無聊之際透過網路交友軟體「探探」認識還在念國中的少女並結為好友，前年3月1日上午10時許，阿不都邀約少女與其張姓女友人出遊，阿不都開車載少女等人，在台北市西門町遊玩一天，張姓女子下午3時因故先行離開，阿不都則載少女返回桃園。

阿不都載少女返回其居住處，趁2人獨處時竟違反少女意願乘機強吻其嘴巴，再以手隔著衣物撫摸胸部強制猥褻得逞，少女事後不甘受辱報警提告。

少女在警方與社工詢問時再三對提及對阿不都強吻襲胸之事非常害怕，少女張姓友人與其他同學也證稱，少女事後對友人提及此事幾乎是哭訴方式陳述，甚至看到舌頭與嘴巴等處會感到噁心，學校也對少女進行多達12次之心理輔導之事實。

阿不都在檢方複訊時均坦承犯行，少女還提供事後阿不都透過Line與其對話紀錄截圖，包括「你已經滿15歲了嗎？」少女則回覆：「是的」，後來還有「Sorry，可能我太瘋了吧、感覺你很討厭我不想理我了！我不會再打擾你」等語；檢方認為，案發時少女還未滿15歲，阿不都係觸犯故意對少年為強制猥褻罪嫌，偵結將阿不都依兒童及少年福利與權益法對少年之強制猥褻罪嫌提起公訴。

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