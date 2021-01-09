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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲二備金被砍2.1億　北市總預算案下周再戰

▲▼台北市議會 柯文哲專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲二備金被砍2.1億，維持與去年同水準的7.4億。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會目前正進行總預算案審查，8日進入政黨協商第2天，但包括大巨蛋重議營運權利金評估案增編、住宅基金、YouBike1.0汰換2.0等預算陷入僵局，由於朝野議員無法達成共識，預計11日再審。至於市長柯文哲的二備金、音圖預算則砍至7.4億、71.1億定案。

台北市政府編列柯文哲第二預備金9.5億，較上年度的7.4億增加2.1億，但議會財委會審查時砍為2.1億。雖然有議員認為應增列到8.4億，做為因應未來疫苗採購的預算；但多數議員認為，中央會補助疫苗費用，因此協商後決議維持7.4億通過。

至於住宅基金部分，北市明倫社宅3房型租金達4萬元引發熱議，議會工務委員會審查住宅基金預算時，向市府施壓，認為應調回都發局原來的規劃租金，委員會決議通過住宅租金收入12億多元，但仍有議員有意見，將經協商再送至大會進行二、三讀，

而北市府今年規劃將YouBike 1.0汰換成2.0，有議員認為市府過於配合廠商、廠商說什麼市府就埋單，甚至還要再花2億，實在不合理，要求重新招標；但重新招標卻可能導致汰換時程延後1.5年，經兩輪討論依然無共識。

在大巨蛋相關預算部分，體育局編列預算追加中興工程630餘萬的大巨蛋服務費、另編「重議權利金」的350萬委外評估費，遭議員林亮君提議全數刪出；同樣反對的苗博雅則認為，中興工程在停工5年期間未提供服務，甚至沒未揪出遠雄疏失，市府不該再追加預算。

但國民黨議員陳重文則認為，部分議員因不滿柯文哲而以政治立場阻擋預算，應回歸民眾需要，最終協商未達共識，下周再戰。

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