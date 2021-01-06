明倫社宅非營利幼兒園「每月僅3500元」　8、9日開放現場報名

▲蔡炳坤出席柯文哲就職6週年系列記者會，從左至右分別為教育局長曾燦金、衛生局長黃世傑、副市長蔡炳坤、社會局長周榆修。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任滿六週年，並且展開六週年系列記者會，第一場便由台北市副市長蔡炳坤來「上菜」。教育背景出身的蔡炳坤6日在明倫社宅中，以「永續台北，擁抱多元，推動平權共融城市」為主題，回顧台北市這6年來的改變，並且提及明倫非營利幼兒園將於8日至9日辦理登記報名，10日辦理抽籤及報到，2月1日正式開辦，其每月收費僅3500元，相信將吸引到不少民眾前來報名。

蔡炳坤6日上午出席柯文哲就職6週年系列記者會，地點選在明倫社宅。蔡炳坤在致詞時提到，自2015年柯文哲市長上任後，社會局首創全國，因地制宜發展出小型化、社區化的「社區公共托育家園」，2016年開辦友善托育合作機制、2019年補足2至3歲托育補助缺口，成功經驗引領托育政策潮流，預期未來未滿2歲兒童家外送托率可達25%目標邁進，公共化幼兒園比例從現在58%繼續增加到70%。

▲蔡炳坤。（圖／記者黃國霖攝，下同）

蔡炳坤表示，明倫非營利幼兒園是台北市第一所設置在社會住宅內的非營利幼兒園，預計將於1月8日至9日辦理現場預約登記報名、10日辦理抽籤及報到，2月開辦；更率全國之先，函頒「台北市試辦英語融入幼兒園教學實施原則」，明訂實施目標、實施方式、教學人員資格、推動原則、教學資源及督導管理等，鼓勵幼兒園將英語融入在既有教保活動中。透過創新的幼兒學習模式，讓幼兒獲得更高品質的教育照顧。

關於明倫非營利幼兒園招收資訊，蔡炳坤說明，一共收152名幼兒，2歲專班有2班、共32名，3至5歲混齡班共4班、120名，台北市提供最優質且平價的幼兒園服務，讀一般公幼每月收2500元，非營利幼兒園每月3500元，準公共化幼兒園每月4500元。

台北市教育局長曾燦金會後則補充道，此次明倫非營利幼兒園採現場登記，時間為8日、9日的上午9時至下午5時，並將於10日下午1時抽籤；目前包括明倫非營利幼兒園在內，北市非營利幼兒園一共有41間，在今年8月還會新增2間，分別是東區社福園區與協和祐德高中內，分別招收131人、212人。

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▼台北市明倫社會住宅社區整體外觀與公設。（資料圖／記者湯興漢攝）