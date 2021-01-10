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LIVE／真理大學臺文館2度換鎖惹議　名譽館長張良澤北上說明

記者陳詩璧／台北報導

真理大學臺灣文學資料館接連2次換鎖，導致名譽館長張良澤沒辦法進到館內整理收藏，已故作家鍾肇政之子鍾延威8日深夜發文控訴，引發各界譁然。今（10日）張良澤從台南麻豆北上到位在桃園的中央大學參加研討會，對於此次事件引發的一連串效應，預計做出說明。

▲▼真理大學突襲封館換鎖！82歲國寶館長「苦站門口」　千人氣炸洗版。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

▲真理大學臺灣文學資料館大門深鎖，國寶級名譽館長張良澤付出半生心血，如今卻被拒於門外。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

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鍾延威表示，真理大學1997年創立臺灣第一個臺灣文學系，由張良澤出任首任系主任。同年3月，臺灣文學資料館於淡水校區成立；2001年9月，臺灣文學資料館移往麻豆校區，2009年由張良澤出任名譽館長，從此張良澤幾乎以館為家，以義工自居，埋首於臺灣文學相關文獻與史料的蒐集、整理與研究，終身守候資料館。

▲▼真理大學突襲封館換鎖！82歲國寶館長「苦站門口」　千人氣炸洗版。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

▲張良澤埋首臺灣文學史料蒐集、整理與研究，自居義工，終身守候資料館。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

鍾延威說，張良澤付出無怨無悔，擔任臺灣文學資料館名譽館長後，除了把自己的收藏搬到館內，很多作家及其家屬也因信任張良澤，進而將先人手稿寄存於館內，使得館藏益豐，成為臺灣文學聖地，「先父鍾肇政不止一次讚譽良澤教授是臺灣文學史料收藏第一人，對建構台灣文學的功勞無人能出其右。」

文化部9日表示，有關此事正持續瞭解關注中，也期盼雙方能秉持過往情誼，平和妥善處理本次事件，文化部將提供必要之協助。教育部則說已請校方與張良澤及鐘延威積極溝通，就臺文館定位發展及史料處理，尋求妥適做法。台南市長黃偉哲9日委由文化局長葉澤山，向張教授轉達表示，台南市政府願意提供文史資料收藏空間，協助後續研究使用。

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